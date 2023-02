Rita Pavone, chi è il marito Teddy Reno: età, carriera, malattia, matrimonio, figli e vita privata

Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo su Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, che ha programmato numerose interviste con ospiti speciali. Tra questi ci sarà anche Rita Pavone, che racconterà tutto sulla sua vita privata e la sua storia d’amore con Teddy Reno. Chi è lui? Lo conoscete? Se siete curiosi e volete saperne di più, continuate a leggere! Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sulla loro incredibile storia.

Teddy Reno: età, carriera

Rita Pavone è sposata da oltre 50 anni con Teddy Reno, pseudonimo di Ferruccio Merk Ricordi. Lui nasce a Trieste l’11 luglio del 1926 ed è stato un grande cantante e produttore di musica italiana. Ha anche un triste passato alle spalle perché sua madre è di origine ebraica e durante la seconda guerra mondiale sono dovuti fuggire e nascondersi più volte. Nonostante ciò, è stato un grande protagonista della musica degli anni ’50 e ’60, ha interpretato principalmente musica romantica e melodica. Il suo nome d’arte è nato durante una tournée in Germania, l’idea gli è venuta mentre ha attraversato il fiume Reno. Durante il tour era in compagnia della band inglese Teddy Foster, così è nato “Teddy Reno”. Alcune delle canzoni che lo hanno reso famoso sono: Addormentarmi così, Trieste mia, Accarezzame, Chella lla, Piccolissima serenata, Come sinfonia. Ha partecipato anche numerose volte al Festival di Sanremo, arrivando secondo nel 1953 e terzo nel 1954. Ha anche recitato in un film di Totò e ha ricevuto numerose onorificenze per la sua musica.

Chi è il marito di Rita Pavone

Teddy Remo e Rita Pavone sono uniti da un matrimonio molto longevo e ancora oggi sono innamorati. Come si sono conosciuti? All’inizio degli anni ’60 lui inventa un festival musicale ad Ariccia, una kermesse per lanciare nuovi talenti. La prima edizione viene vinta proprio dalla giovanissima Rita Pavone. I due si conoscono e s’innamorano, nonostante i 20 anni di differenza d’età. L’incontro genera molte polemiche, anche perché lui era già sposato con la produttrice cinematografica Vania Protti e avevano un figlio di nome Franco. Rita e Teddy scappano in Svizzera e si sposano nel 1968, mentre il divorzio formale dalla prima moglie arrivò soltanto nel 1971.

La malattia

Ad oggi Teddy ha 96 e Rita pavone ne ha 76, lei è ancora “in pista”: partecipa a programmi televisivi, viaggia e si gode la vita. Negli studi di Verissimo, qualche mese fa, ha ammesso che ad oggi la differenza d’età si fa sentire. Teddy non ha più molte energie e soprattutto soffre di Alzheimer, che lo porta a perdere la memoria e scordarsi le cose. Lei lo aiuta nella vita di tutti i giorni, ma certamente non è una situazione facile. Sorridendo, però, ricorda sempre che lui, nonostante l’età, continui ancora a cantare.

Vita privata: matrimonio e figli

Rita Pavone e Teddy Reno sono sposati da 55 anni e non si sono mai lasciati, anzi, sono ancora innamorati. Rita ha raccontato più volte in tv, tra un po’ d’imbarazzo, che loro sono nati e cresciuti in tempi diversi, in cui per una donna arrivare vergine al matrimonio era molto importante. “Per me è stata dura innamorarmi nel 1964 e aspettare fino al 1968 quando ci siamo sposati, è stata una lunghissima prova, anche di resilienza. Avevo promesso a mia madre (mio padre era invece contro questo matrimonio) che sarei arrivata all’altare così com’ero e questa promessa l’ho mantenuta”, ha dichiarato a Silvia Toffanin tempo fa. Dal loro amore, poi, sono nati due figli, Alessandro e Giorgio.