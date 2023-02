Rita Pavone, chi sono i figli Alessandro e Giorgio Merk Ricordi: età, lavoro, padre, Instagram

Rita Pavone è una delle cantanti più importanti di musica italiana e oggi tornerà negli studi di Verissimo per raccontarsi a cuore aperto a Silvia Toffanin. Parlerà della sua vita, della sua carriera e della sua amata famiglia. Al suo fianco c’è Teddy Reno da oltre 55 anni, ma sapete chi sono i due figli nati dal loro amore? Si chiamano Giorgio e Alessandro, se siete curiosi e volete saperne di più, non vi resta che continuare a leggere!

Chi sono i figli di Rita Pavone

Rita Pavone e Teddy Reno sono sposati dal 1968 e hanno trascorso tutta la vita insieme, innamorati e felici. Hanno condiviso la musica, la loro passione più grande. Tra loro ci sono 20 anni di differenza, questo elemento ha fatto scaturire molte polemiche, soprattutto perché parliamo degli anni ’60 e perché lui era già sposato e aveva un figlio di nome Franco. Nonostante ciò i due scappano in Svizzera, si sposano e iniziano la loro vita insieme. Un aneddoto curioso riguarda l’imposizione che Rita ricevette dalla sua famiglia di arrivare vergine al matrimonio, per cui i due sono stati insieme per oltre quattro anni senza avere alcun rapporto sessuale, prima dell’unione in chiesa. Dopo l’ufficializzazione del loro amore hanno avuto due figli: Giorgio e Alessandro, conosciamoli meglio.

Chi è Alessandro Merk

Alessandro è il figlio maggiore, ha quasi 53 anni ed è nato a Lugano nel 1969. Attualmente vive e lavora a Ginevra dove fa il giornalista professionista. Non si hanno molte notizie in merito alla sua vita, ma sappiamo che è un giornalista rinomato e molto apprezzato. Attualmente lavora per la tv locale ed è anche il coordinatore per la redazione della radiotelevisione svizzera. Ha svolto anche il ruolo di inviato e ha realizzato diversi approfondimenti per la rivista Modem. Non ha un profilo Instagram e la sua vita privata è completamente segreta.

Chi è Giorgio, figlio di Rita Pavone

Giorgio è il fratello più piccolo, ha 49 anni e anche lui è nato a Lugano, però nel 1974. Vive e lavora a Zurigo dove fa lo scrittore di canzoni, è un artista e un musicista. In qualche modo ha ripercorso le orme dei suoi genitori che gli hanno trasmesso la passione per la musica. Lavora soprattutto come compositore e ha scritto anche il brano della madre “Niente (Resilienza 74)” con cui lei ha partecipato a Sanremo dopo molti anni di pausa. La sua vita privata è un mistero e ha un profilo Instagram molto privato con soli 600 followers.