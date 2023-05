Roberta Di Padua e Andrea Foriglio di Uomini e Donne si stanno frequentando? Ultime news

Sembra iniziata una frequentazione amorosa tra Roberta Di Padua e Andrea Foriglio, due volti celebri di Uomini e Donne con Maria De Filippi. La notizia di una “frequentazione” tra i due, risulterebbe molto anomala: infatti Andrea, fino a poco tempo fa, è stato tra i corteggiatori di Nicole. Che Roberto e Andrea stiano uscendo insieme, sarebbe anche provato da materiale fotografico.

Roberta Di Padua e Andrea Foriglio si frequentano

Partiamo da una considerazione: Roberta, proveniente dal Trono Over, non ha mai nascosto il suo interesse per il giovane corteggiatore di Nicole. Un interessamento che, almeno in questi ultimi giorni, si sarebbe concretizzato tra i due, che nonostante la differenza di età avrebbero comunque iniziato una frequentazione amorosa al di fuori delle telecamere di Uomini e Donne. Andrea Foriglio, di suo, avrebbe sempre rifiutato le avances di Roberta a telecamere accese. Una situazione che aveva portato la donna a scegliere Carlo Albero Mancini durante la puntata, in una tattica che ha costretto a far “sbilanciare” il giovane corteggiatore.

Andrea non ha mai chiuso le porte a Roberta

Se davanti le telecamere di Uomini e Donne aveva pensato una determinata tattica, nelle interviste pubbliche Andrea Foriglio dichiarava l’esatto contrario: “Mai dire mai con Roberta Di Padua”. Insomma, non si negava alla possibilità di conoscerla, uscirci insieme per berci un caffè e magari iniziare un percorso verso una storia più seria. Una notizia, questa, che avrebbe mandato in visibilio i fan del programma di Maria De Filippi, stupiti dalla dichiarazione dell’ex corteggiatore di Nicole.

Roberta rende pubblica l’uscita con Andrea

La Di Padua non avrebbe aspettato a lungo per accettare l’invito di Andrea Foriglio, accettando di uscire con lui per andare a bere un calice di vino. Bicchiere di vino che, puntualmente, sarebbe finito nelle storie Instagram della donna con la didascalia “Mai dire mai”.