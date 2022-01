Roberta Metsola, chi è la nuova Presidente del Parlamento Europeo: età, carriera, curriculum, biografia, Instagram

E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, in onda questa sera su Rai 3. Oggi, 30 gennaio 2022, al talk show della domenica condotto da Fabio Fazio e dalle sue presenze fisse, arriverà un ospite speciale, Roberta Metsola. Conosciamolo meglio!

Leggi anche: Anticipazioni Che Tempo Che Fa, puntata di domenica 30 gennaio 2022: arriva Roberta Metsola, chi sono gli ospiti

Roberta Metsola: chi è la nuova Presidente del Parlamento Europeo

Roberta Metsola Tedesco Triccas è una politica maltese, nata a St. Julian’s il 18 gennaio del 1979. Ha 43 anni ed è del segno del Capricorno. E’ un’avvocatessa specializzata in diritto e politica europea e dal 18 gennaio 2022, giorno del suo quarantesimo compleanno, è la Presidente del Parlamento Europeo, diventando così la terza donna a ricoprire una tale carica e il più giovane capo europarlamentare di sempre. E’ subentrata a David Sassoli l’11 gennaio 2022 in qualità di Presidente del Parlamento Europeo ad itinerim, ma il 18 gennaio è stata eletta con 458 voti. E’ sposata con Ukko Metsola, politico finlandese del Partito di Coalizione Nazionale. Entrambi si erano candidati alle elezioni del Parlamento europeo del 2009. Il loro primo incontro è avvenuto dieci anni prima, nel 1999, si sono poi sposati nel 2005 e hanno quattro figli.

Leggi anche: WeWard, cos’è e come funziona l’app per guadagnare soldi camminando

Curriculum e carriera

Roberta Metsola ha iniziato molto giovane ad essere attiva in politica. Partecipò, come membro di formazione, al Partito Nazionalista nonché del movimento del Partito Popolare European Democrat Students, del quale fu segretario generale. Lavorò in qualità di addetta alla cooperazione legale e giudiziaria di Malta all’interno della Rappresentanza permanente di Malta presso l’Unione Europea. Si candidò alle elezioni europee del 2004 e poi di nuovo a quelle del 2009, ma non venne eletta. Nel 2013, però, sostituì Simon Busuttil che si era dimesso in quanto eletto al parlamento maltese. Da qui comincia una vera escalation: viene rieletta sia alle elezioni del 2014 che a quelle del 2019, risultando tutte e due le volte la più votata del suo partito. Nel novembre 2020 prende il posto di Mairead McGuinnes, divenendo la prima vicepresidente vicaria del Parlamento Europeo, divenendo così la prima maltese a ricoprire questa carica. Il 18 gennaio 2022 è stata eletta Presidente del Parlamento Europeo.

Instagram

Roberta Metsola è attiva su Instagram: ha un pagina che conta quasi 28mila follower, @roberta.metsola