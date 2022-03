Roberto Blasi, chi è l’ex marito di Scialpi: lavoro, oggi, Instagram, perché è finita

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin, pronto a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera, anche Scialpi, noto cantante e personaggio televisivo. Conosciamo meglio l’ormai ex marito Roberto Blasi.

Chi è l’ex marito di Scialpi, matrimonio

Nel 2015 Scialpi ha annunciato di voler sposare, dopo ben 6 anni di convivenza, il compagno Roberto Blasi, suo manager. Il matrimonio si è celebrato a fine agosto a New York, poi a settembre la coppia ha preso parte alla quarta edizione del programma di Rai 2 Pechino Express.

Nel 2017, però, Scialpi, in un’intervista al settimanale Chi ha raccontato che la storia era giunta al capolinea: ‘Io e Roberto non siamo più marito e marito, sulla carta lo siamo ancora, ma lui da quasi un mese è andato via di casa. Ci siamo lasciati dopo una litigata cominciata in modo banale e finita malissimo’.

Chi è il nuovo fidanzato di Scialpi

Scialpi ora pare abbia ritrovato l’amore in un ragazzo più giovane. Si tratta di Louis Pirreras, 23 anni, uno spagnolo che vive da anni a Brescia. E’ stato proprio il cantautore a presentare il nuovo fidanzato sulle pagine del settimanale Nuovo: sarà la volta buona nonostante i 25 anni di differenza?

Chi è Scialpi

Scialpi, pseudonimo di Giovanni Scialpi, è nato a Parma il 14 maggio del 1962 ed è un noto cantante, attore, personaggio. Ha avuto un grande periodo di celebrità negli anni ’80, soprattutto tra i giovani, con i brani che hanno fatto la storia come ‘Rocking Rolling’, ‘Cigarettes and Coffe’. Nel 1988 ha vinto il Festivalbar con Scarlett sulle note del brano ‘Pregherei’. E’ stato scoperto da Francesco Migliacci, ha esordito nel 1983 e dopo tanti successi ha dovuto fare i conti con una crisi artistica, con il declino.