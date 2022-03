Scialpi: chi è, età, carriera, canzoni, oggi, chi è il marito, figli e vita privata, fidanzato, Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin, pronto a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera, anche Scialpi, noto cantante e personaggio televisivo.

Chi è Scialpi, canzoni e carriera

Scialpi, pseudonimo di Giovanni Scialpi, è nato a Parma il 14 maggio del 1962 ed è un noto cantante, attore, personaggio. Ha avuto un grande periodo di celebrità negli anni ’80, soprattutto tra i giovani, con i brani che hanno fatto la storia come ‘Rocking Rolling’, ‘Cigarettes and Coffe’. Nel 1988 ha vinto il Festivalbar con Scarlett sulle note del brano ‘Pregherei’. E’ stato scoperto da Francesco Migliacci, ha esordito nel 1983 e dopo tanti successi ha dovuto fare i conti con una crisi artistica, con il declino.

La crisi e il ritorno sulle scene

Negli anni ’90 non ha vissuto un periodo felice, nel 2001, infatti, dopo 6 anni di silenzio e di lontananza dalle scene ha deciso di pubblicare un nuovo singolo. Ha partecipato alla trasmissione ‘La notte vola’ e da lì ha cercato di riprendersi, di mettere a punto nuovi progetti. Nel 2019 ha preso parte alla seconda edizione del programma di Rai 1 ‘Ora o mai più’ condotto da Amadeus, poi il 16 giugno del 2020, seppur per poco tempo, ha annunciato l’ennesimo ritiro dalle scene scagliandosi contro il sistema discografico italiano.

Come sta e come vive oggi

Il cantante, tra alti e bassi, ha ammesso pubblicamente nel 2021 di vivere in condizioni difficili, di estrema indigenza. In un’intervista rilasciata a Rolling Stone, Scialpi ha raccontato di aver investito tutti i suoi risparmi per l’incisione di un nuovo brano e di essere disposto a tutto, anche a fare il ‘cameriere o qualsiasi altro lavoro’.

Chi è il compagno, matrimonio

Nel 2015 Scialpi ha annunciato di voler sposare, dopo ben 6 anni di convivenza, il compagno Roberto Blasi. Il matrimonio si è celebrato a fine agosto a New York, poi a settembre la coppia ha preso parte alla quarta edizione del programma di Rai 2 Pechino Express.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @shalpyscialpi vanta oltre 12 mila followers.