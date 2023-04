Roberto Bolle, chi è il fidanzato Daniel Lee: età, lavoro, figli, vita privata, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica pomeriggio con Verissimo. La puntata di oggi sarà molto speciale perché vedrà arrivare in studio degli ospiti inediti. Fra questi, anche il ballerino italiano più bravo e famoso: Roberto Bolle. Si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore e parlerà anche del suo fidanzato Daniel Lee. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

L’amore tra Roberto Bolle e Daniel Lee

Roberto Bolle e Daniel Lee sono compagni di vita da alcuni anni. Hanno sempre voluto mantenere la massima privacy sulla loro vita privata, ma un noto settimanale di gossip li ha paparazzati insieme più volte. Gli scatti sono molto dolci, si scambiano baci ed effusioni, per cui non hanno potuto più nascondere il loro amore. Bolle ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair: “La mia vita privata, ossia lo spazio oltre al palco, quando il sipario si chiude, per me è molto importante e personale. Ho provato sempre a custodirlo in maniera gelosa”.

Chi è Daniel Lee: età e lavoro

Daniel Lee è nato il 22 gennaio 1986 a Bradford, in Inghilterra, e oggi ha 37 anni, dieci in meno del compagno Bolle. Il suo nome è molto noto perché è uno dei più grandi stilisti nel mondo della moda: è il direttore creativo di Bottega Veneta e di Burberry. Sin da piccolo ha avuto la passione per la moda e nel 2011 si è laureato alla rinomata scuola Central Saint Martins College of Art and Design e la sua carriera è iniziata fin da subito. Inizia così grandi collaborazioni con case di moda in tutto il mondo, fino al grande successo nel 2018: quando diviene direttore artistico di grandi marchi.

Vita privata, foto e Instagram dello stilista

Data la riservatezza dello stilista, non si hanno altre informazioni su di lui o sulla sua vita privata. Sembra che non ami le luci dei riflettori e non gli piaccia mettersi in mostra. Infatti, non ha neanche profili social né su Instagram né su Facebook. Forse Roberto Bolle rivelerà qualche dettaglio in più oggi a Silvia Toffanin?