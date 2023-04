Roberto Bolle, chi sono i genitori Mariuccia e Luigi: età, lavoro, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica pomeriggio con Verissimo. La puntata di oggi sarà molto speciale perché vedrà arrivare in studio degli ospiti inediti. Fra questi, anche il ballerino italiano più bravo e famoso: Roberto Bolle. Si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore. Non ama raccontare molto dei suoi genitori, ma se siete curiosi: ecco cosa abbiamo scoperto su mamma Mariuccia e papà Luigi!

I genitori di Roberto Bolle: età e lavoro

Roberto Bolle è nato a Casale Monferrato, in un piccolo paese da una famiglia molto umile. Il papà Luigi aveva una piccola carrozzeria in provincia di Vercelli, mentre la mamma Maria, conosciuta da tutti “Mariuccia” ha sempre fatto la casalinga a tempo pieno. Le difficoltà economiche sono sempre state grandi perché la coppia aveva molti figli: Roberto e il gemello Maurizio, Emanuela e Paolo. La famiglia ha dovuto affrontare anche la morte di Maurizio, scomparso a soli 36 anni a causa di un infarto nel 2011.

La scomparsa del papà Luigi

Non solo, la famiglia ha affrontato anche un alto grande dolore: la scomparsa del padre Luigi. Nato nel 1934, è venuto a mancare all’età di 82 anni, nel 2016. Bolle non ha mai parlato volentieri dei suoi genitori perché è una persona molto riservata che tiene tantissimo alla sua privacy. Però, sappiamo che il papà non ha mai ostacolato i suoi sogni da bambino di voler diventare un ballerino. Anzi, assieme alla mamma Mariuccia, ha fatto grandi sacrifici per aiutarlo a trasferirsi a Milano a studiare ballo e intraprendere la carriera dei suoi sogni.

Il sostegno della mamma Mariuccia

Roberto Bolle ha sempre sostenuto di avere un legame bellissimo e molto speciale soprattutto con la mamma Mariuccia. Di lei non sappiamo nulla, perché è una persona riservatissima, non conosciamo neanche l’età. Ma sappiamo che lei ha creduto nel figlio sin dal primo momento. Non sono mancati i sacrifici, ma lei ha sempre dato il massimo supporto ed è stata la fan numero uno. Lo ha incoraggiato e accompagnato al primo provino alla Scala di Milano, e sembra proprio che abbia fatto bene! “Se mia mamma non mi avesse accompagnato, non credo sarei andato”, ha raccontato durante un’intervista.