Roberto Ciufoli: chi è, età, carriera, La Premiata Ditta, film, moglie, figli e Instagram

Chi è Roberto Ciufoli? Il suo volto è noto da tempo per gli amanti della televisione e della comicità: attore romano, 62 anni, noto soprattutto per aver preso parte al celebre quartetto comico La Premiata Ditta, insieme ai tre colleghi Pino Insegno, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti. Il gruppo ha avuto un enorme successo mediatico anche grazie alla successiva sitcom Finché c’è ditta c’è speranza. Successivamente, Ciufoli ha recitato in numerose fiction e film sia per la televisione che per il cinema, prendendo anche parte a diversi reality show.

Pino Insegno: chi è, età, carriera, teatro Roma, chi è la compagna, ex moglie, figli del doppiatore e Instagram

Chi è il comico romano della Premiata Ditta

Roberto Ciufoli è nato a Roma, il 1° marzo 1960. E’ un attore, doppiatore, comico e regista teatrale italiano. Inizia la sua carriera da comico nel 1981 a Roma, dove fonda la compagnia teatrale “L’allegra brigata”; qualche anno dopo però la lascia per formare, assieme a Pino Insegno, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi, la famosa “Premiata Ditta”. Tra i suoi altri importanti lavori, dobbiamo certamente ricordare:

I ragazzi della III C (1989),

Don Bosco (2004),

Incantesimo 9 (2007),

Distretto di polizia (2011)

Rocco Schiavone 2 (2018)

Notte prima degli esami – Oggi (2007),

The Answer, la risposta sei tu (2016),

Un nemico che ti vuole bene (2018)

La partecipazione ai reality

L’attore, inoltre, come anticipato, ha anche preso parte a differenti reality show. Pensiamo ad esempio al 2005, quando è stato concorrente de La Talpa. Oppure quando nel 2021 è entrato a far parte del cast de L’Isola dei Famosi, programma condotto da Ilary Blasi.

Vita privata: moglie e figli

Roberto Ciufoli è sposato con una donna francese che di nome fa Theodora Bugel. Lei è una professionista ed imprenditrice nell’ambito dell’arredamento. Il loro matrimonio sembra duraturo e felice: con lei Roberto ha avuto il piccolo Romeo. Ma non è il suo unico figlio: Roberto Ciufoli è anche il padre di Jacopo, nato nel 1995 dalla relazione precedente avuta con una costumista.

Instagram e social: dove trovarlo

Su Instagram potete trovare il comico Roberto al suo account ufficiale @robertociufoli_official e unirvi ai suoi 16.8K follower.