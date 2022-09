Roberto Da Crema, chi è Il Baffo: età, carriera, oggi, moglie, figlia, matrimonio, foto, la serie Wanna, Instagram

Torna, dopo il giorno di pausa per dare spazio allo speciale del TG1, l’appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Roberto Da Crema, l’imprenditore e personaggio televisivo italiano meglio conosciuto anche come Il Baffo. Che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Dagli esordi al debutto di Roberto Da Crema

Roberto Da Crema è nato a Milano il 20 febbraio del 1953 e negli anni ’80 e ’90 è stato tra i pionieri della televendita in Italia. Ha lavorato come venditore televisivo e imprenditore e il suo stile di conduzione, tra voce alzata e pugni sbattuti sui tavoli, lo hanno reso molto popolare.

Dalla metà degli anni ’90, però, ha cercato di divincolarsi dalle televendite, per entrare nel mondo dello spettacolo. Nel 1995, infatti, ha inciso un album di musica dance, mentre l’anno seguente è comparso in un cameo nel film comico Chiavi in mano, dove ha interpretato una versione medioevale di se stesso. Nel 1999, invece, è uscito al cinema un film biografico che lo ha visto protagonista e nel 2000 ha fatto alcune apparizioni nelle serie tv.

L’arresto e il periodo buio

Nel 2003 Il Baffo è stato arrestato con l’accusa di bancarotta fraudolente. Poi, però, ha superato il periodo buio ed è diventato inviato di Teo Mammuccari nella trasmissione Libero. Ha partecipato al reality La Fattoria, a Camera Cafè e nel 2008 è tornato a fare le televendite.

I magazzini Pubbli-Store

Da alcuni anni, però, insieme alla figlia Valentina il presentatore è impegnato in un’altra realtà imprenditoriale: i magazzini Pubbli-Store, che promuovono nelle telepromozioni. Recentemente, invece, ha promosso per Netflix la serie Wanna.

Chi è la moglie, figli e vita privata a Lampedusa

Il Baffo oggi vive a Lampedusa, insieme alla moglie Roberta. Dal loro amore sono nati due figli, che gestiscono insieme al padre l’azienda di famiglia.

Instagram: Il Baffo punta sui social

Sui social il Baffo, all’anagrafe Roberto Da Crema, ha un profilo Instagram e con l’account @roberto.dacrema vanta poco più di 200 followers.