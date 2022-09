Roberto Da Crema, chi è la moglie de Il Baffo: età, lavoro, figli, vita privata

Torna, come ogni giorno, l’appuntamento imperdibile su Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone che appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. In studio, pronto a raccontarsi, anche Roberto Da Crema, diventato famoso per le sue televendite, che ripercorrerà la sua vita: dai successi al momento buio dell’arresto fino alla sfera intima e privata.

Il matrimonio di Roberto Da Crema con sua moglie

Il Baffo, nome d’arte di Roberto Da Crema, è felicemente sposato. Sua moglie si chiama Roberta e dal loro amore sono nati due figli. Valentina, da qualche anno, è impegnata con il papà nella sua nuova realtà imprenditoriale, cioè i magazzini Pubbli-Store, che a loro volta promuovono nelle telepromozioni. Insomma, di generazione in generazione.

Cosa sappiamo su Il Baffo

Roberto Da Crema è nato a Milano il 20 febbraio del 1953 e negli anni ’80 e ’90 è stato tra i pionieri della televendita in Italia. Ha lavorato come venditore televisivo e imprenditore e il suo stile di conduzione, tra voce alzata e pugni sbattuti sui tavoli, lo hanno reso molto popolare.

Dalla metà degli anni ’90, però, ha cercato di divincolarsi dalle televendite, per entrare nel mondo dello spettacolo. Nel 1995, infatti, ha inciso un album di musica dance, mentre l’anno seguente è comparso in un cameo nel film comico Chiavi in mano, dove ha interpretato una versione medioevale di se stesso. Nel 1999, invece, è uscito al cinema un film biografico che lo ha visto protagonista e nel 2000 ha fatto alcune apparizioni nelle serie tv. Nella sua vita, però, ha dovuto affrontare anche un periodo buio, legato all’arresto. Ma ha potuto contare sulla famiglia e l’amore della moglie.