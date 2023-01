Roberto Vittori, chi è l’astronauta: età, carriera, chi è la moglie, figli e Instagram

Ci siamo, torna anche oggi nel pomeriggio di Rai 1 l’appuntamento con il salotto televisivo di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Tra i tanti ospiti della puntata, che come sempre si racconteranno a 360° tra lavoro e vita privata, ci sarà anche l’astronauta Roberto Vittori. Ma conosciamolo più da vicino!

La biografia dell’astronauta Roberto Vittori

L’astronauta dell’Aeronautica Militare e dell’ESA (l’agenzia spaziale europea) è nato a Viterbo nel 1964 esattamente il 15 ottobre. Oggi pertanto ha 58 anni. Ha frequentato l’Accademia Aeronautica italiana negli anni ’80 conseguendo poi il brevetto di pilota militare in America. Il suo primo lancio è stato nel 2002. In servizio lo troviamo ad esempio anche Pomezia, in Provincia di Roma, presso la base militare di Pratica di Mare nel reparto sperimentale di volo dove ha contribuito a sviluppare come pilota collaudatore la nuova piattaforma europea, l’Eurofighter Typhoon. Nel 1998 è entrato a far parte dell’agenzia spaziale italiana in collaborazione con quella europea.

La carriera e le missioni

Tra le missioni più importanti affrontate in carriera citiamo quella del 2002 presso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) partecipando ad esperimenti scientifici insieme al resto dell’equipaggio. E’ stato il primo astronauta europeo a visitare due volte la ISS. Nel 2011 è decollato con la missione Shuttle STS-134, penultima missione del programma Space Shuttle, nel ruolo di mission specialist. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerose onorificenze tra cui la medaglia d’oro al valore aeronautico. E’ stato insignito inoltre del titolo di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Nel 2013 ha ricevuto anche la medaglia per i contributi alla conquista dello spazio in Russia.

AstroSamantha: la Cristoforetti rientra nella ISS dopo la passeggiata spaziale durata 7 ore

La vita privata

Non tutti sanno che Roberto Vittori possiede una stazione di radioamatore. Nel 2009 ha prestato la sua voce per un cameo nell’edizione italiana del film Wall-e, interpretando alcune battute di un robot a bordo di una navicella spaziale. Ha vissuto per molti anni a Città del Castello, in Umbria. Dal 2007 tuttavia risiede con la famiglia a Sansepolcro ma viaggia spesso in America per lavoro.