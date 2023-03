Rocco Papaleo, chi è il figlio Nicola: età, lavoro, vita privata

Sta per iniziare una nuova puntata di Domenica In con la conduzione di Mara Venier che accoglierà tantissimi ospiti sorprendenti in studio. Andrà in onda lo speciale su Paolo Limiti e arriveranno molti volti noti della tv e della musica Italiana che rilasceranno toccanti interviste. Tra questi ci sarà anche il famoso attore Rocco Papaleo che racconterà tutto della sua ex moglie Sonia Peng e di suo figlio. Siete curiosi di saperne di più? Ecco chi è il figlio e cosa fa nella vita.

La vita privata di Rocco Papaleo

Il noto attore Rocco Papaleo è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Non ha mai lasciato trapelare nulla su fidanzamenti, flirt e storie d’amore. L’unica cosa che ha voluto rendere nota al grande pubblico è stato il matrimonio con la sua ex moglie Sonia Peng. Lei è una scenografa cinematografica italo-svizzera di gran successo, ad oggi è una delle più apprezzate in Italia. Ha diretto anche la regia e la scenografia delle pellicole di Rocco Papaleo, come “Basilicata Coast to Coast”, di cui lui è stato ideatore e regista. L’attore ha confessato che superare la rottura è stato tutt’altro che semplice, anche se si sono lasciati civilmente di comune accordo e il loro rapporto è ancora oggi ottimo. Nel 2014 ha rivelato: “Dove abito a Roma, al piano di sotto ci abitano mio figlio e la mia ex moglie. Lei ha un compagno, io da poco una fidanzata, però andiamo tutti molto d’accordo: siamo uno splendido esempio di famiglia allargata”. Della sua nuova fidanzata, però, non si sa assolutamente nulla.

La storia d’amore con Sonia Peng

Rocco Papaleo e Sonia Peng si sono conosciuti sul set cinematografico, mentre lui era un attore e lei la scenografa. Sonia aveva 34 anni e lui qualche anno in più, si sono innamorati subito e dopo poco sono convolati a nozze. La loro storia d’amore è stata bellissima e sono stati una coppia affiatata per un po’ di anni, fino a quando è venuta meno la passione la scintilla, che li ha portati a prendere due strade diverse. L’attore ha dichiarato di volerle ancora molto bene e ha confessato: “Porto ancora la fede, l’ho spostata a destra però”.

Il figlio Nicola: età e carriera

Dall’amore tra Rocco e Sonia è nato il figlio Nicola, che oggi ha circa vent’anni. Non si hanno informazioni su di lui, perché i genitori ne hanno sempre voluto proteggere la privacy e Nicola non ama le luci dei riflettori, infatti non ha neanche un profilo Instagram. Sappiamo, però, che lui e il padre sono molto legati. Rocco ha dichiarato di recente a Vanity Fair: “Lo metto al centro della mia esistenza, anche troppo: sono dipendente, sentimentalmente parlando. Con lui siamo proprio nella dimensione dell’innamoramento, con gli alti e bassi emotivi”.