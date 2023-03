Rocco Papaleo, chi è la moglie: età, carriera, figli e vita privata

Sta per iniziare una nuovissima puntata di Domenica In con Mara Venier in cui accoglierà tantissimi ospiti inediti. Andrà in onda lo speciale su Paolo Limiti e in studio arriveranno molti volti noti della tv e della musica Italiana. Tra questi ci sarà anche il famoso attore Rocco Papaleo che racconterà tutto sulla sua ex moglie Sonia Peng. Siete curiosi di saperne di più? Ecco chi è lei e cosa fa nella vita.

Chi è Sonia Peng: età e carriera

Sonia Peng è l’ex moglie del noto attore Rocco Papaleo, conosciamola meglio! È nata in Svizzera il 22 aprile del 1965 sotto il segno del toro e oggi ha 57 anni. Ha una fiorente carriera come scenografa cinematografica, ad oggi è una delle più apprezzate in Italia. Ha lavorato al fianco di moltissimi grandi attori e attrici del cinema, tra cui l’ex marito Rocco, che ha conosciuto proprio sul set. Ha elaborato le scenografie di decine di film, soprattutto di commedie italiane, tra cui “Cado dalle nubi” e “Che bella giornata” di Checco Zalone, “Basilicata Coast to Coast”, “Viva l’Italia” e moltissimi altri.

Il matrimonio con Rocco Papaleo e il figlio

Rocco Papaleo e Sonia Peng si sono conosciuti sul seti cinematografico, mentre lui era un attore e lei la scenografa. Sonia aveva 34 anni e lui qualche anno in più, si sono innamorati subito e dopo poco sono convolati a nozze. Dal loro amore è nato il figlio Nicola, che oggi ha circa vent’anni. I due si sono lasciati dopo qualche anno in modo totalmente civile e di comune accordo. Nel 2014 aveva rivelato: “Al piano di sotto ci abitano mio figlio e la mia ex moglie. Lei ha un compagno, io da poco una fidanzata, però andiamo tutti molto d’accordo: siamo uno splendido esempio di famiglia allargata”.

Il loro rapporto oggi

Ad oggi i loro rapporti sono ancora ottimi e si vogliono molto bene. Lui ha dichiarato che il loro rapporto è indissolubile e comunque rimangono colleghi di lavoro, dato che Sonia cura tutte le sue scenografie. Una delle ultime dichiarazioni ha lasciato tutti un po’ perplessi: “Il fatto che il matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante. Alla mia ex moglie sarò legato per sempre, anche come artista: è la scenografa dei miei film. Porto ancora la fede, l’ho spostata a destra però”.