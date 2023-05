Rocío Muñoz Morales, chi sono i suoi genitori: età, oggi e famiglia dell’attrice

Rocío Muñoz Morales si racconterà ai microfoni di Francesca Fialdini nel salotto di Da noi a ruota libera. Lei, attrice, conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina spagnola, è la partner dell’attore Raoul Bova da anni. Oggi parlerà a cuore aperto della sua carriera, della vita privata ma anche della sua famiglia. Lei è molto legata ai suoi genitori e alle sorelle, siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco chi sono e tutto quello che sappiamo su di loro!

Famiglia e origini di Rocío Muñoz Morales

L’attrice è nata a Madrid, ma ha origini del sud della Spagna. Da sempre legatissima alla sua famiglia d’origine, che ama molto e verso la quale nutre una grande stima. Ne ha sempre parlato come di una famiglia molto felice, certo, ci sono anche i difetti, ma il grande amore che li lega è incommensurabile. L’attrice ha detto: “Amo la mia famiglia, sono la cosa più importante per me. Ci lega tantissimo il rispetto e la gioia per le reciproche vite, il potere di trovare la bellezza nelle cose più umili e semplici. E anche se ormai non viviamo tutti insieme, continuiamo a capirci come nessun altro può fare”. Ecco un dolce scatto della famiglia al completo:

Chi sono i genitori dell’attrice: età, oggi

I genitori dell’attrice sono il papà Manuel e la mamma Maria Pilar. Non ne parla spesso, infatti non sappiamo molto su di loro, ma sicuramente sono una parte preziosa della sua vita. Sappiamo che sono sposati da 51 anni e l’anno scorso, in occasione del 50esimo anniversario di matrimonio, hanno rinnovato le promesse. La figlia ha condiviso qualche scatto su Instagram del grande giorno, verso cui ha rivolto parole molto commoventi. I suoi genitori sono stati importantissimi nella sua vita, come dice spesso: “Mi hanno insegnato cos’è l’amore”. Ecco un dolce scatto:

Chi sono le sorelle di Rocío e qual è il loro rapporto

L’attrice ha anche due sorelle più grandi: Pilar, ha 15 anni più di lei e pare che sia un po’ timida e introversa, ma molto generosa. L’altra sorella si chiama Veronica e Rocio l’ha descritta così durante un’intervista: “Mia sorella Veronica è una donna di una forza ed energia stravolgente, ma profondamente fragile, affettuosissima. Lei è felice quando gli altri sono felici”. Le lega un rapporto univo e sincero. Ecco uno scatto dall’ospedale, un attimo prima che Rocio iniziasse il travaglio per dare Alma alla luce: