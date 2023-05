Raoul Bova a Tivoli per girare una fiction: ecco quando iniziano le riprese

Tivoli è in fermento, perché da domani torna a essere set cinematografico e, tra gli altri attori protagonisti della pellicola, ci sarà anche Raoul Bova. A partire da domani, venerdì 26 maggio, inizieranno i lavori della troupe de ‘I Fantastici Cinque’ la fiction che andrà in onda su Canale 5. Le scene della nuova serie televisiva verranno girate nello stadio Olindo Galli in via Empolitana, grazie all’accordo che la Lux Vide Spa ha preso con il Comune di Tivoli. Una concessione che costerà alla casa di produzione televisiva e cinematografica italiana 1.200 euro per l’utilizzo temporaneo del campo sportivo.

La location per realizzare una pellicola che parla di sport e inclusione

Una location che fornisce qualche indizio sulla trama della nuova serie tv che sarà incentrata sullo sport. Nello specifico Raoul Bova sarà un insegnante di atletica che allena giovani tetraplegici. Al momento è una delle pochissime informazioni che trapelano sulla nuova fiction che vedrà Bova, ancora una volta protagonista. A parte la notizia, già diffusa fa tempo, che a dirigere la nuova serie, composta di quattro appuntamenti televisivi che verranno trasmessi in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset, ci sarà ancora una volta Alex Sweet. Il regista di madre italiana e padre inglese, ha già diretto Raoul Bova in ‘Buongiorno Mamma’.

Modifica della viabilità nel piazzale interno allo stadio

Per l’occasione dalle 00.01 alle 24.00 di domani, 26 maggio, la Polizia locale ha previsto, con provvedimento, una modifica temporanea della regolamentazione stradale del piazzale interno allo stadio Olindo Galli, per consentire alla troupe di svolgere i lavori in tranquillità. I fan di Bova non perderanno l’occasione di fare capolino in via Empolitana, nella speranza di incontrare l’attore e, magari, riuscire a scoprire anche qualche altro dettaglio sulla fiction: gli altri componenti del cast, per esempio, che, al momento, non sono ancora stati resi noti.