Rocío Muñoz Morales, chi sono le figlie: età, oggi e vita privata

Rocío Muñoz Morales si racconterà ai microfoni di Francesca Fialdini nel salotto di Da noi a ruota libera. Lei, attrice, conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina spagnola, è la partner dell’attore Raoul Bova da anni. I due hanno dato alla luce due figlie, siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco chi sono e tutto quello che sappiamo su di loro!

L’amore con Raoul Bova

Rocio e Raoul Bova si sono conosciuti nel 2011, sul set del film “Immaturi-Il viaggio”, girato sull’isola di Paro. Lui aveva già iniziato le pratiche per il divorzio con l’ex moglie Chiara Giordano. I due si sono conosciuti e innamorati subito, con un vero e proprio colpo di fulmine. Insieme hanno dato alla luce due figlie e l’attrice spera di sposare presto l’uomo che ama. Anche se ha ammesso di avere delle idee un po’ anacronistiche: “Io sono tradizionalista, deve chiedermelo lui. Io non glielo chiederò mai, però mi piacerebbe…”. Insomma, se c’è un desiderio così forte, perché aspettare?

Chi sono le figlie di Rocío Muñoz Morales

Raoul Bova e Rocio hanno dato alla luce due figlie: Luna e Alma. La primogenita è nata a Roma il 2 dicembre del 2015, sotto il segno zodiacale del sagittario e ha 7 anni. Alma, invece, è nata nella capitale il primo novembre del 2018, per cui ha quattro anni. Vivono tutti insieme nella loro villetta romana e sono una famiglia molto unita. Raoul Bova ha avuto anche altri due figli dal suo precedente matrimonio: Alessandro Leon di 23 anni e Francesco di 22.

Il rapporto con le figlie

Raoul Bova sembra essere un papà modello: molto attento e presente per tutti e quattro i suoi figli e figlie. Lui e l’attuale compagna hanno raccontato che all’inizio non è stato semplice: il divorzio con l’ex moglie è stato molto turbolento e anche i figli hanno sofferto. L’attore ha spiegato che per un primo periodo, Alessandro e Francesco non se la sono sentita di vedere le sorelline, così ha aspettato e gli ha concesso tutto il tempo di cui avevano bisogno. Rocìo ha raccontato: “Raoul è un papà splendido”. Infatti, sembra essere molto dolce con le piccole, su Instagram gli dedica molte frasi piene d’amore: “Scopriamo il senso della vita nel tempo che dedichiamo ai nostri figli. I figli sono l’espressione dei sogni. Sono la speranza, l’amore, l’infinito”.