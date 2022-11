Rodolfo Laganà: chi è, età, carriera, malattia, figli , moglie, Instagram

Rodolfo Laganà è noto per essere stato uno degli allievi del grande Gigi Proietti. Insieme ad altri attori hanno dato vita al gruppo La Zavorra che ha preso parte a diverse trasmissioni televisive. Anche se nel 1984 si sono sciolti.

Chi è Rodolfo Laganà

Nato a Roma il 7 marzo del 1957 Rodolfo Laganà ha un figlio, Filippo Laganà, nato nel 1984, purtroppo a parte il legame di parentela sono accomunati dal dover affrontare insieme diversi problemi di salute. Rodolfo ha la sclerosi multipla, Filippo ha dovuto affrontare un trapianto di fegato, ha sofferto la malattia di Wilson.

Vita privata

Non si sa molto della vita privata di Laganà. Unica cosa che ha voluto condividere con il suo pubblico nel 2014 è stata la sua malattia. Un male che ha avuto difficoltà ad accettare, ma con il quale alla fine ha imparato a convivere mantenendo l’ironia e il sorriso che lo contraddistinguono. Rodolfo Laganà è sposato con Antonella. Ma come detto l’attore non lascia trapelare molto sulla sua vita privata.

La carriera

Laganà ha preso parte a diversi film, nel 1983 a Sing Sing, insieme ad Adriano Celentano e Marina Suma, diretto dal regista Sergio Corbucci. Ha fatto parte anche del cast di Occhio alla perestrojka e de La vita è una cosa meravigliosa è stato anche “Micione” in Febbre da cavallo – La mandrakata. L’ultimo film al quale ha preso parte è stato A mano disarmata. A metà degli anni ’80 ha partecipato al programma di Gigi Proietti Io a modo mio.

Instagram

Su Instagram Rodolfo Laganà ha 1003 follower. Sono pochissimi i post che l’attore ha pubblicato sul suo profilo.