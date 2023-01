Rolanda: chi è, età, carriera, bolle, Instagram, Bubbles Revolution con Marco Zoppi

Tutto pronto per il consueto appuntamento della fascia pomeridiana targata Rai 1 con Oggi è un altro giorno il salotto televisivo condotto da Serena Bortone. Tra i tanti ospiti di oggi troveremo anche Marco Zoppi e Rolanda, ovvero la coppia “magica” assoluta protagonista con il loro show interamente basato sulle bolle di sapone. Conosciamoli allora più da vicino!

Chi è la bubble artist Rolanda del duo Marco Zoppi e Rolanda

Insieme al compagno di scena Marco, Rolanda (nata a Vilnius in Lituania) incanta il pubblico grazie allo spettacolare show fatto di luci, manipolazione, levitazioni e bolle di sapone a grandezza maxi. Come per Marco Zoppi anche per lei, dopo l’incontro e la decisione di dedicarsi a questo nuovo spettacolo, nel 2011 è arrivato il trasferimento a Roma proprio per seguire l’evolversi artistico del loro show intitolato “BuBBles Revolution“. E’ laureata in psicologia all’università di Vilnius ed è sempre stata una grande appassionata di Magia.

Cos’è lo spettacolo BuBBles – Revolution

Lo show di Marco Zoppi e Rolanda è ormai famoso in tutto il mondo. La coppia conduce il pubblico in un viaggio nel magico mondo delle bolle di sapone in una sorta di dimensione fantastica dove tutto è possibile. E dove soprattutto non esistono limiti all’immaginazione. Grazie alla particolarità – e chiaramente all’abilità del duo di artisti – lo spettacolo è stato messo in scena in tantissime città nel mondo tra cui New York, Las Vegas, Pechino, Dubai, Mosca, Parigi, Madrid nonché Hong Kong. In Italia, recentemente, la coppia si è esibita a Firenze e a Roma. Per quanto riguarda il ruolo di Rolanda, dall’età di 14 anni, a lei sono state affidate tutte le parti più legate alla Magia e all’Illusionismo presenti nello spettacolo. Menzione particolare, fra tutti i suoi numeri, merita il Light Painting: si tratta di un perfetto mix fra l’Arte dello Speed Painting e delle tecniche illusionistiche le quali, partendo dalla pittura con la luce su uno speciale materiale sensibile ai raggi UV, crea effetti con la luce mai visti prima d’ora!

La vita privata

Ad oggi Marco Zoppi e Rolanda hanno esportato il loro show in quasi 60 paesi nel mondo in 4 continenti. Ma queste sono solo alcune delle centinaia di città del globo dove si sono esibiti ricevendo l’applauso di milioni di spettatori. A fine 2022 lo spettacolo è stato presentato anche a Roma, mentre il 5 gennaio 2023 è stata la volta di Firenze come sopra riportato. Per quanto riguarda la vita privata non si hanno molte informazioni a riguardo.