Weekend a Roma, cosa fare sabato 26 e domenica 27 novembre 2022: tutti gli eventi in programma

Il weekend a Roma è sempre pieno di occasioni uniche ed opportunità da non perdere per niente al mondo. Sono poche le città che possono vantare una scelta così ampia per il proprio tempo libero: librerie, mostre, mercatini, gallerie d’arte, musei, parchi avventura e molto altro ancora. C’è solamente l’imbarazzo della scelta, perché è davvero difficile decidere cosa fare: in compagnia, da soli o in famiglia, la scelta è vasta e ce n’è per tutti i gusti. Avete già deciso cosa farete? Se avete dei dubbi, o siete ancora indecisi, niente paura, perché noi della redazione de Il Corriere della Città vi forniremo tutti gli spunti possibili, con gli eventi più attesi di questo fine settimana: sabato 26 e domenica 27 novembre 2022. Pronti? Continuate a leggere l’articolo.

Weekend a Roma: gli eventi per sabato 26 e domenica 27 novembre:

Il 26 e il 27 novembre, come quasi ogni fine settimana, la città di Roma presenta un’offerta davvero ricca e stimolane, con tante luminarie suggestive, spettacoli di circo e teatro, senza contare le innumerevoli visite guidate per la città, lo street food e, da ora, anche il trend natalizio che porta con sé sempre tante sorprese ed attività da svolgere con la propria famiglia. Ci sarà spazio, infatti, anche per i presepi e tutte le promozioni Black Friday ancora in corso: sacro e profano s’intrecciano intimamente, come sempre del resto nella storia umana.

Festa Siciliana a Roma

Pariamo con un evento che arriva direttamente da un’altra regione: a partire dal 24 novembre, e fino a domenica 27, arriva a piazza San Giovanni Bosco la “Festa Siciliana”. L’ingresso è liberto per tutti: il giovedì dalle 18 alle 24 e dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 24. In questo magnifico contesto sarà possibile tutte le migliori proposte dello street food alla siciliana, con tanti prodotti tipici freschi e genuini. Non mancheranno, ovviamente, del sano folclore, birre artigianali, canti e balli.

Festival dei Giochi di Strada

Tiro alla fune, corsa dei sacchi, tamburello, ruzzola. Cos’altro? Proprio domenica 27 novembre ci sarà il mitico Festival dei giochi di strada” a Villa Ada”. Un’iniziativa completamente gratuita per vivere una giornata all’insegna dell’aria aperta e della sana attività fisica di una volta. In questo modo, Roma cerca di riappropriarsi anche delle tradizioni popolari con evento tanto atteso, che ritorna dopo qualche anno di stop.

Bubbles Revolution, via con le bolle di sapone

Per tre intere giornate, dal 25 al 27 novembre, ci sarà a Roma Bubbles Revolution, lo spettacolo delle bolle di sapone, nella sede del Teatro Olimpico. La grande destrezza di Marco Zoppi & Rolanda Sabaliauskaite con pochi elementi magici: aria, acqua e sapone, per creare un’atmosfera fortemente suggestiva, per far sognare grandi e piccini.

“Incanto di luci” all’Orto Botanico

Una mostra d’arte sensoriale, dal titolo suggestivo ed ammaliante: ”Incanto di Luci”, che arriva direttamente all’Orto Botanico di Roma, e vi resterà fino all’8 gennaio 2023. L’evento sarà in contemporanea con altre grandi città e località estere, come ad esempio Parigi, Barcellona, Berlino, Francoforte, Dresda e Windsor. Un buon inizio delle festività natalizie insomma.

Cinecittà World: la magia del Natale

Un altro imperdibile evento è quello di Cinecittà World, che spalanca a pieno titolo le proprie porte al Natale, il periodo certamente più bello dell’anno, pieno di luci e luminarie in tutta la città. Proprio a partire da questo fine settimana, ci si potrà immergere in un suggestivo villaggio natalizio, con tanti spettacoli a tema, musical, mercatini, luci e piatti da assaporare. Non mancherà certamente uno dei protagonisti degli inverni natalizi, cioè il vin brulè, fatto come da tradizione. Tra gli ospiti d’eccezione, anche Santa Claus con qualche dono per gli avventori.

Il Museo delle Illusioni a Roma

Chiudiamo questa rassegna con il luogo che nella Capitale rappresenta il vero trend del momento: il fantastico mondo delle illusioni che ha aperto le proprie porte al pubblico in via Merulana 17. Un museo davvero sui generis, diverso dal solito, che ha lo scopo di ingannare e divertire i sensi di coloro che vorranno abbandonarsi ad una tale esperienza. Un posto per tutte le età, un’esperienza unica, nel cuore della Città Eterna.