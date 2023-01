Ron è sposato? Cosa sappiamo sulla vita privata del cantante

Rosalino Cellamare è un grande musicista del panorama musicale italiano. Da sempre il suo volto è associato alla musica, anche se sono davvero molte le curiosità rivolte alla sua vita privata. Scopriamo, dunque, qualche dettaglio della sua ultra decennale biografia, cercando di capire se l’uomo sia single o sposato con qualche persona. Ecco che cosa abbiamo scoperto per voi.

Ron è impegnato sentimentalmente?

Rosalino Cellamare, il cui soprannome artistico è diventato il famosissimo Ron, è nato a Dorno nell’agosto del 1953. Il ragazzo prenderà diverse lezioni di canto e questo lo porterà a partecipare a diversi eventi canori. Sarà proprio in queste occasioni che riuscirà a conoscere personalità di spicco quali Adriano Celentano, Renato Zero e Lucio Dalla. Il vero successo per l’uomo arriva nel 1970, quando prende parte al Festival di Sanremo con Nada. Successivamente Ron comporrà molte canzoni, tra cui diverse colonne sonore.

Tra le sue canzoni più famose, ricordiamo testi come Il mondo avrà una grande anima, Un porto nel vento, L’ottava meraviglia, Almeno Pensami e Vorrei incontrarti fra cent’anni in duetto con Tosca. Ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo e concorso più volte al Festivalbar. Non tutti sanno però, che l’artista si è dedicato anche alla recitazione. Ha preso infatti parte alle pellicole di In Nome Del Papa Re, Il ritorno di Simon Templar, Lezioni private, L’Agnese va a morire e la Riva di Charleston.

Il celebre cantautore italiano non è sposato, poiché ha più volte dichiarato di voler dedicare la vita interamente al mondo della musica e della sua arte. Ha inoltre detto che si sente completo così, senza bisogno di dover mettere su famiglia per dimostrare qualcosa a chi lo circonda. Insomma, parliamo di un immenso artista a 360 gradi, che vuole vivere solamente di musica per il resto della sua vita e nulla di più.