Ronn Moss: chi è, età, carriera, Beautiful, film, dove vive, chi è la moglie, figli, Instagram, Star in the Star

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti anche Lino Banfi e Ronn Moss, che saranno da Mara Venier per parlare del nuovo film che li vede protagonisti ‘Viaggio a sorpresa – Surprise trip’, per la regia di Roberto Baeli e in uscita al cinema dal prossimo 8 giugno.

Dalla musica al successo di Ronn Moss con Beautiful

Ronn Moss è nato a Los Angeles il 4 marzo del 1952 ed è un noto attore, musicista, cantante, conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera di successo Beautiful. Inizialmente attratto dalla musica, nel 1976 Moss ha lavorato come bassista con i Player e nel 1977 è arrivato il loro primo grande successo internazionale, Baby Come Black, un singolo che ha scalato le classifiche di mezzo mondo ed è arrivato al primo posto della Billboard Hot 100.

Nel 1987, però, è stato scelto per interpretata Ridge nella soap opera Beautiful. Insieme a Katherine Kelly Lang detiene il record di maggiori puntate interpretate fino ad oggi e quel ruolo ha dato a Ronn una grande fama in tutto il mondo: grazie a questa parte, infatti, ha ricevuto tanti riconoscimenti, tra cui 7 nomination ai Soap Opera Digest Awards.

La carriera da attore

Come attore ha fatto il suo esordio in Italia nel film di Giacomo Battiato, I Paladini, poi ha preso parte a molte pellicole come Il sostituto e Agguato alle Hawaii. Nel 2010 ha preso parte come concorrente alla trasmissione Ballando con le Stelle e nel 2014 è stato special guest per un episodio della storica soap opera della ABC General Hospital. Nel 2021, invece, ha partecipato al programma Star in the Star.

Chi sono i suoi doppiatori in Italia

Ma ecco chi ha doppiato, in Italia, la sua voce:

Claudio Capone in Beautiful, Christmas in Love

Tonino Accolla in I Paladini: Storia d’armi e d’amori

Fabrizio Pucci in Beautiful

Roberto Chevalier in Agguato alle Hawaii.

Chi è la moglie, vita privata

Ronn Moss è stato sposato dal 1990 al 2002 con l’attrice e scrittrice Shari Shattuck. La coppia ha due figlie: Creason Carbo, nata nel 1994, e Calle Modine, nata nel 1998. Dal 2009 l’attore è sposato con la modella e attrice Devin Devasquez.

Da febbraio 2022 vive in Puglia, a Fasano, dove ha la residenza ufficiale.

Ronn Moss: Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @ronnmoss vanta 720 mila followers.