Ronn Moss ha figli? Età e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Domenica In, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Mara Venier. La puntata di oggi sarà molto speciale e vedrà arrivare in studio volti inediti del mondo del cinema e dello spettacolo. Tra gli ospiti ci sarà anche l’attore americano Ronn Moss, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera. Sapete chi sono le sue figlie? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro!

Ronn Moss ha figli?

Ronn Moss è stato sposato dal 1990 al 2002 con l’attrice e scrittrice Shari Shattuck. La coppia ha due figlie: Creason Carbo, nata nel 1994, e Caleb Maudine, nata nel 1998. Dal 2009 l’attore è sposato con la modella e attrice Devin Devasquez. Da febbraio 2022 vivono insieme in Puglia, a Fasano, dove ha la residenza ufficiale. Questo, però, non lo ha allontanato dalle figlie, con cui ha ancora un ottimo rapporto.

Chi è Creason Carbo: età, lavoro, dove vive

La più grande delle figlie è nata a Los Angeles il 26 febbraio del 1994 sotto il segno dei pesci e ha quasi 30 anni. Ha scelto di non seguire assolutamente le orme del padre e di dedicarsi ad altro. Da sempre appassionata di natura, fiori e piante, è un’esperta floricoltrice. Vive a Tenerife e offre consulenze per le piante: la loro cura, come piantare e farle fiorire al meglio. Sembra una ragazza felice e spensierata. Potete seguirla sul suo profilo Instagram dove condivide molti scatti assieme alle sue adorate foglie verdi:

Chi è Caleb Maudine Moss e il rapporto con il padre

La sorella più piccola di Creason si chiama Caleb e ha quattro anni in meno di lei, per cui ha circa 25 anni. Di lei non si hanno informazioni perché è estremamente riservata, tanto da non avere profili social. Sappiamo soltanto che anche lei ha deciso di non seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo. L’attore, infatti, ha dichiarato più volte: “Io e le mie figlie siamo molto diverse”.