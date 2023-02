Rosa Chemical a Sanremo 2023: ‘Non mi volete? Io vi auguro amore’

Con Rosa Chemical, si accende l’ennesima polemica al Festival di Sanremo 2023. Se Amadeus puntava a un’edizione che fosse chiacchierata, tra Zelensky, il monologo di Chiara Ferragni e appunto la partecipazione del rapper di Rivoli, il quadro sembra completo. Su Rosa Chemical, la polemica sarebbe dura: Fratelli d’Italia chiede che venga allontanato dalla gara canora, visto come la sua canzone sia un’ode al sesso e lo pornografia.

Fratelli d’Italia contro la partecipazione di Rosa Chemical a Sanremo 2023

La questione di Rosa Chemical a Sanremo 2023, è arrivata fino a un intervento parlamenta. Il partito di Fratelli d’Italia, attraverso le parole dell’onorevole Maddalena Morgante, ha chiesto di escludere il rapper dalla competizione canora, poichè il suo testo inneggia al sesso, la piattaforma pornografica Onlyfans e l’amore fluido, tutto peraltro all’interno di una manifestazione mandata in onda dal servizio radiotelevisivo pubblico.

Un’accusa, cui il cantante risponde: “A chi non mi vuole a Sanremo auguro tanto amore, io invece li voglio”. L’attacco dell’onorevole Morgante, voleva anche un intervento governativo sul caso Rosa Chemical. Infatti, la parlamentare spiegava: “Parlerà di sesso, di amore poligamo e di porno su OnlyFans al Festival di Sanremo, tutto questo è inopportuno. Un siparietto legato alla propaganda gender fluid in televisione”.

La Sinistra sostiene Rosa Chemical

Come prevedibile, la politica si è spaccata sul caso Rosa Chemical. Proprio la Sinistra progressista, ha ampiamente criticato la posizione di Fratelli d’Italia, arrivando a dire come “queste tematiche non devono essere di competenza al Governo guidato da Giorgia Meloni”. Eppure, a conti fatti, il brano “Made in Italy” sarà un testo profondamente politicamente scorretto per il pubblico dell’Ariston, ma soprattutto pericoloso per quei bambini che vedranno il Festival di Sanremo 2023 insieme ai loro genitori. Lo stesso autore punta a un momento “politicamente scorretto” all’interno del Festival sanremese, portando un testo scritto a quattro mani con il figlio di Biagio Antonacci: Paolo Antonacci.