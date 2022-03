Rosa, chi è la nuova corteggiatrice di Bruno a Uomini e Donne: età, lavoro e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Al centro dello studio Bruno, un arzillo signore che sotto i riflettori spera di trovare l’amore, una compagna e una spalla su cui contare sempre. Prima la frequentazione con Vincenza, ora la nuova conoscenza con Rosa.

Chi è Rosa del Trono Over?

Rosa è una bellissima signora, molto ‘sprint’, ora in pensione. Sappiamo che è di Pozzuoli, che ha figli sposati ed è indipendente. Vive da sola in una ‘bella casetta’, sta bene e spera di trovare anche lei l’amore: sarà la volta buona per Bruno? Nascerà qualcosa di bello tra i due?

Chi è Bruno

Bruno ha quasi 86 anni, vive in provincia di Roma, a Moricone. Ora è un pensionato, si gode la vita, ma prima ha lavorato come Vigile del Fuoco. E’ stato insignito Cavaliere dal presidente Sandro Pertini. Ha perso la moglie giovanissima, quando aveva 50 anni, poi ha dovuto fare i conti, nel 2016, con un terribile lutto: in quel periodo, infatti, è morta la figlia a soli 48 anni. Da quel momento Bruno ha deciso di lasciare la casa di sempre, si è trasferito in un altro condominio a poca distanza dal laboratorio di salumi del figlio. Vive da solo, ma ha una signora delle pulizie che lo aiuta in tutte le faccende di casa.