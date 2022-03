Vincenza di Uomini e Donne, chi è la nuova corteggiatrice di Alessandro: età, che lavoro faceva, Pinuccia

Uomini e Donne. Nel salotto di Maria De Filippi Alessandro e Pinuccia si ritrovano nuovamente al centro dello studio, dopo le enormi difficoltà avute nel corso della settimane passate. Ma, a quanto pare, i due sono rimasti solamente amici, e per questo si presentano nuovi corteggiatori e corteggiatrici per entrambi. Per Alessandro, infatti, è scesa un’altra arzilla signora di nome Maria Vincenza, scopriamola meglio!

Maria Vincenza, nuova dama al trono over per Alessandro

Maria Vincenza è una donna arzilla e simpatica, che viene dalla Calabria, con 2 nipoti e una bella casa in campagna. Arriva al salotto di Canale 5 con tutta l’intenzione di corteggiare Alessandro. E’ una signora molto attiva, bruna e simpatica, che non ha voluto rivelare la sua età in studio. Alessandro ha provato ad indovinare, dicendo 75 anni. Ma in realtà la signora in questione dichiara di essere più anziana. Tra i due sembra esserci una certa affinità che ha dato un po’ fastidio alla signora Pinuccia, che ha lanciato qualche frecciatina durante la puntata. Come andrà a finire?