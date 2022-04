Saverio di Uomini e Donne, chi è il nuovo corteggiatore di Vincenza: età, che lavoro faceva, curiosità

Uomini e Donne. In onda anche oggi il salotto di Maria De Filippi, con tante nuove scoppiettanti novità e colpi di scena. C’è un nuovo signore, elegante e distinto che è sceso per Vincenza, nonostante lei stia continuando a conoscere Bruno. Scopriamo chi è.

Saverio, il nuovo corteggiatore di Vincenza

Saverio è di Taurianova Aspromonte, ma vive a Roma, è un signore elegante e distinto, dal tono gentile e morbido. Ha lavorato con la sua ditta per 45 anni: ha 4 figli che continuano a lavorare nella ditta da lui fondata e diretta. Va in palestra 3 volte a settimana, gli piace viaggiare e ha ben 89 anni, cosa che non si direbbe dato il suo aspetto sfavillante.

Come andrà la conoscenza?

Il suo segno zodiacale è il Capricorno. Saverio, inoltre, è vedovo e ha tutta l’intenzione di farsi una nuova vita. Ha scelto proprio Vincenza come dama da corteggiare. Vincenza sembra essere affascinata da Saverio, e gli ha subito chiesto il segno zodiacale per tentare di capire se le coincidenze astrali sono dalla loro parte. Come andrà la loro relazione?