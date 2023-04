Rosanna Lambertucci, chi è la figlia Angelica Amodei: età, padre, biografia, foto e Instagram

È tutto pronto per una nuova entusiasmante puntata di Verissimo con Silvia Toffanin che andrà in onda su canale 5 alle 16:30. Anche la puntata di oggi si prospetta ricca di novità e di sorprese, tra queste, un’ospite speciale sarà in studio: Rosanna Lambertucci, che racconterà tutto di sé e della sua famiglia. Parlerà soprattutto di sua figlia Angelica Amodei che ha seguito le sue orme!

Chi è Angelica Amodei: età, biografia e lavoro

Angelica Amodei è nata a Roma il 31 marzo del 1976 sotto il segno dell’ariete e ha 47 anni. Ha deciso di seguire le orme della madre ed è diventata Giornalista Professionista nel 1998. È una presentatrice televisiva e una divulgatrice sui temi della salute e del benessere. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, sappiamo che è sposata, ma l’identità del marito è segreta e non ha mai voluto rivelare nemmeno il nome. Ha dovuto affrontare un brutto tumore alla tiroide, per cui ha subito un intervento molto delicato. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e dopo poco è nata sua figlia Caterina. Da pochissimo ha pubblicato il suo libro “La salute nel bicchiere”.

Rosanna Lambertucci e il rapporto con la figlia, chi è il padre

Angelica Amodei è figlia di Rosanna Lambertucci e del padre Alberto Amodei, scomparso nel 2014. Angelica è nata dopo numerose difficoltà: sua madre ha rivelato di aver avuto cinque aborti spontanei e un bimbo è morto dopo pochi giorni dalla nascita. Rosanna ha raccontato di aver instaurato un bel rapporto con sua figlia, nonostante lei sia molto chiusa: “Ho un rapporto con Angelica abbastanza profondo. Credo, però, che la vera Angelica nessuno la conosce per davvero. Ha un grande pudore per sé stessa. Credo che anche con me non si sia mai aperta veramente. Ho sempre avuto l’impressione che il suo mondo, quello vero, non lo rivela a nessuno”.

Foto e Instagram di Angelica Amodei

Angelica Amodei è una giornalista, scrittrice e autrice televisiva. Ha un profilo Instagram seguito da oltre 22 mila persone, su cui condivide molte delle due ricette inedite e ultimamente si sta dedicando alla sperimentazione con i frullati. Sul suo profilo non mancano gli scatti con l’adorata figlia Caterina che ha da poco compiuto 10 anni.