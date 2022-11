Rosanna Lambertucci, chi era l’ex marito Alberto Amodei: età, lavoro, figlia, come è morto

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno! Anche in questo lunedì la gioiosa e frizzante Serena Bortone è pronta ad allietare il pomeriggio degli affezionati telespettatori con tantissime storie ed aneddoti raccontati direttamente dai protagonisti. Come di consueto l’appuntamento è su Rai 1 a partire dalle 14 ed anche oggi gli ospiti che si avvicenderanno in studio saranno davvero numerosi. Tra di loro anche Rosanna Lambertucci ma scopriamo qualcosa in più sul suo ex marito Alberto Amodei!

Chi è Alberto Amodei, il lavoro in Rai

Alberto Amodei è nato a Pesaro nel 1943. Entrato in Rai nel 1964, Amodei fa parte della direzione amministrativa del Tg2 e poi diviene responsabile del pool sportivo di Viale Mazzini assieme al giornalista sportivo Gilberto Evengelisti, scomparso nel 2011 dopo una vita passata al servizio della narrazione sportiva. L’azienda del servizio televisivo pubblico ha dunque visto crescere la figura di Amodei che, piano piano, si è conquistato posizioni sempre di maggior prestigio.

Il legame con Rosanna Lambertucci

Alberto e Rosanna si sono sposati nel 1965 e dal loro amore è poi nata una bambina di nome Angelica. Tuttavia, il loro matrimonio non è durato a lungo: ‘Quando io me ne sono andata lui mi ha detto: “vedi Rosanna, mi dispiace molto una cosa. Ti potrei dire che tu sei stata la donna più importante della mia vita ma ti direi una bugia, perché tu sei stata l’unica donna della mia vita: mi dispiace che tu questo non lo capisca”. L’ho capito tardi, ormai avevo fatto altre scelte’, ha detto la donna a Storie Italiane.

Com’è morto Alberto Amodei

Alberto e Rosanna sono comunque rimasti in buoni rapporti. È stata proprio la giornalista a trovare l’ex marito a letto dopo aver avuto un’emorragia celebrale. La donna, preoccupata si era recata a casa sua perché non rispondeva al telefono. La donna è rimasta a fianco dell’ex marito fino alla fine, allontanandosi anche dal lavoro per poterlo assistere. La morte dell’uomo è avvenuta nel 2014 a causa di un cancro all’esofago.