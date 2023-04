Rosanna Lambertucci è fidanzata? Età e vita privata

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Verissimo! Anche questa domenica la gioiosa e frizzante Silvia Toffanin è pronta ad allietare il pomeriggio degli affezionati telespettatori con tantissime storie ed aneddoti raccontati direttamente dai protagonisti. Come di consueto l’appuntamento è su Canale 5 e anche oggi gli ospiti che si avvicenderanno in studio saranno davvero numerosi. Tra di loro anche Rosanna Lambertucci che racconterà tutto sulla sua vita privata. Pare che ci sia un nuovo amore per lei, chi è il fortunato?

La vita privata di Rosanna Lambertucci

Rosanna Lambertucci ha avuto un grande amore nella sua vita: Alberto Amodei. Si sono sposati nel 1965 e dal loro amore è nata la figlia Angelica. Tuttavia, il loro matrimonio non è durato a lungo, ma nonostante ciò, si sono sentiti tutti i giorni per molti anni. È stata proprio la giornalista a trovare l’ex marito a letto dopo aver avuto un’emorragia celebrale. La donna, preoccupata si era recata a casa sua perché non rispondeva al telefono. Non solo: è rimasta al suo fianco fino alla fine, allontanandosi anche dal lavoro per poterlo assistere. La morte dell’uomo è avvenuta nel 2014 a causa di un cancro all’esofago. Ancora oggi per Rosanna è un ricordo doloroso, tuttavia, col tempo, è andata avanti nella vita.

Rosanna Lambertucci è fidanzata?

Rosanna Lambertucci ha dovuto affrontare grandi dolori nella sua vita: ha perso cinque figli mai nati a causa di aborti spontanei. Dopo la fine del matrimonio con Alberto Amodei si è concentrata sulla figlia e ha comunque mantenuto dei buoni rapporti con l’ex marito. Ha raccontato che nel periodo della morte, c’era un giovane che le faceva la corte, ma per lei era un periodo molto difficile. Dopo il lutto ha raccontato di aver trascorso un periodo difficilissimo a livello di salute mentale: era sempre agitata e tremava sempre, tanto che pensava di avere un problema neurologico, invece era “solo” dolore emotivo. Ha raccontato: “Avevo un corteggiatore, ma io a quei tempi proprio non ero disponibile. Era talmente presente che una volta gli chiesi perché si fosse incaponito con me, quando c’erano tante altre ragazze”.

Il suo nuovo amore e la benedizione della figlia

Dopo molti anni, però, Rosanna Lambetucci sembra pronta a rifarsi una vita. Solo di recente, ha rivelato durante un’intervista a Verissimo, che al suo fianco c’è un giovane che la rende felice. In realtà, sembra che questo amore vada avanti da un po’, ma lei ha preferito aspettare prima di renderlo pubblico. Sembra che sia proprio il giovane che l’ha corteggiata nel 2014. Non si hanno informazioni su di lui, sappiamo solo che è molto più giovane di Rosanna Lambertucci. La figlia Angelica è molto felice per la madre: “La vedo serena, per me l’importante è questo”.