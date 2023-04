Rosario Morra di Gigi e Ross, chi è la moglie: età, lavoro, figlio

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del salotto televisivo più amato dagli italiani: “Da noi a ruota libera” in compagnia di Francesca Fialdini. Oggi in studio arriveranno anche Luigi Esposito e Rosario Morra del duo comico “Gigi e Ross”: si racconteranno a cuore aperto dall’amore alla carriera e intratterranno il pubblico con qualche sketch divertente. Ecco chi è Rosario e tutto quello che sappiamo su sua moglie e il piccolo figlio affetto da una grave malattia.

Rosario Morra di Gigi e Ross: la vita privata

Rosario Morra è uno dei due membri del duo comico partenopeo “Gigi e Ross”, è nato nella stessa città il 13 gennaio 1976, che oggi ha 46 anni. Della sua vita privata non si hanno moltissime informazioni, perché è una persona molto riservata che non ama condividere i dettagli della sua famiglia con il grande pubblico. Sappiamo che ha conosciuto la sua dolce metà nel 2010 e dopo tre anni, nel 2013, sono convolati a nozze. Ecco chi è la moglie Milli Indaco!

Chi è la moglie: età e lavoro

Milli Indaco è la moglie del noto comico napoletano Rosario Morra. Su di lei non si sanno molti dettagli perché è una donna molto riservata che non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo. Sappiamo soltanto che è nata a Napoli e si è laureata all’Università Federico II in neuropsicomotricità. Dunque è un’educatrice e logopedista per bambini e bambine con difficoltà psicomotorie. Nel 2013 si è sposata con Rosario, il suo grande amore. Lui è stato felicissimo di essere il wedding planner delle nozze: ha organizzato tutto fin nei minimi dettagli, rendendo la giornata davvero speciale per la futura moglie. La coppia ha dato alla luce il piccolo Mathias.

La malattia del figlio

Il figlio di Rosario Morra e Milli Indaco si chiama Mathias ed è nato con una disabilità. Non è ben chiaro cosa abbia, ma parliamo di qualche problema motorio e soprattutto è caratterizzato da mutismo. I genitori lo amano alla follia e lo accudiscono quotidianamente, prendendosi cura di tutte le sue necessità e inondandolo di amore. Ha compiuto da poco 9 anni e il soprannome ufficiale che gli ha dato il papà è “Provolino“. Il piccolo è il grande protagonista del profilo personale del padre. Ecco un dolce scatto: