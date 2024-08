Rose Villain ft. Blessd “Como un Trueno”: testo, traduzione e video della versione spagnola di “Come un Tuono”

Rose Villain «Como un Trueno»: testo, traduzione e videoclip della versione in lingua spagnola della hit dell’estate italiana «Come un Tuono». Il feat con Blessd infiamma il web.

Annunciata il 27 agosto 2024, la versione in lingua spagnola della hit estiva del momento «Come un Tuono», tradotta nell’idioma di Cervantes in «Como un Trueno», uscirà venerdì 30 agosto. Anche se pensata per il mercato ispanofono, i fan italiani dell’eclettica cantautrice Rose Villain già non vedono l’ora di ascoltarla in questa nuova veste.

Come accaduto per la parte in italiano con il rapper Guè Pequeño, anche l’adattamento latino sarà una collaborazione. Al fianco della performer milanese c’è il 24enne Blessd, interprete colombiano di reggaeton. Egli vanta un successo internazionale e dei feat con personaggi di grosso calibro (tra gli altri Maluma e Manuel Turizo).

Ma scopriamo insieme la canzone, dando un’occhiata al testo, alla traduzione e al videoclip ufficiale di «Como un Trueno».

Como un Trueno testo e traduzione, Rose Villain ft. Blessd

IN AGGIORNAMENTO.

Como un Trueno: il video ufficiale

IN AGGIORNAMENTO.

Come un Tuono in spagnolo

Il brano, prima della sua uscita, è disponibile al pre-save su Spotify a questo link.

Come un Tuono – Testo in italiano

ROSE VILLAIN

Baby so che mi guardi

Anche se la notte è buia

E non sei come gli altri

Dimmi come sei tu…

Noi sotto una luna piena

Lingue intrecciate, Bottega

Sai di tre stelle, Bottura

Pelle d’oca sulla schiena

E io sento Einaudi quando ti muovi sopra me

Dipingi con le mani io rinasco come Venere

Nei tuoi occhi rivedo i bagliori di Capri,

Il cuore viaggia veloce più di una Ducati,

Come Sassicaia sempre mi ubriachi,

Sono in un Sorrentino quando tu mi parli…

Che caldo c’è stasera

Ma a me non importa

Spogliami anche il cuore e fallo un’altra volta

Vestita in bianco tu con la fedina sporca

Noi su una cabriolet mentre il sole tramonta…

Come un tuono

Sei arrivato senza preavviso

Se mi fai male non ti perdono

Respiro sott’acqua all’improvviso

Per la prima volta mh…

GUÈ

Mh…

Baby tolgo il tettuccio

Tu sei bella Bellucci

Ho preso fiori, Fiorucci

Sono più G di Gucci

Attaccato al tuo booty

Che fa girare tutti

Come Ornella stan Muti

Le mie rime velluti

È un amore a prima pista in questa via

Baby, scambieresti la tua penna con la mia

Per vedere chi dei due

Ci scriverebbe una bugia

Il cuore in avaria

Mala mia malavita, Malvasia

Se i sogni non si fossero avverati

(yeah, yeah, yeah)

Se i conti poi si fossero azzerati

(yeah, yeah, yeah)

Noi resteremmo qui così attaccati

A cavallo Maserati

(yeah)

Poi tutto passerà sì!

ROSE VILLAIN

Che caldo c’è stasera

Ma a me non importa

Spogliami anche il cuore e fallo un’altra volta

Vestita in bianco tu con la fedina sporca

Noi su una cabriolet mentre il sole tramonta…

Come un tuono

Sei arrivato senza preavviso

Se mi fai male non ti perdono

Respiro sott’acqua all’improvviso

Per la prima volta mh…

Come un tuono

Sei arrivato senza preavviso

Se mi fai male non ti perdono

Respiro sott’acqua all’improvviso

Per la prima volta mh…

