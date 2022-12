Rosita, chi è la nuova dama di Uomini e Donne per Riccardo: età, lavoro, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio Riccardo Guarnieri, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile del trono over. L’uomo, che inizialmente aveva deciso di dare un’esclusiva a Gloria, ha pensato bene di ‘stravolgere’, ancora una volta, i suoi piani. E di conoscere una nuova dama: lei si chiama Rosita e ha scritto alla redazione del programma per conoscere Riccardo. Per gli opinionisti, però, il suo cuore e la sua testa sono da un’altra parte. Sono da Ida Platano, sua ex fiamma, ora felice al fianco di Alessandro.

Cosa sappiamo su Rosita

Rosita è di Pescara, da circa un anno vive a Milano. E ha spiegato di aver seguito tutte le vicissitudini di Riccardo. “A me piaci molto, non solo fisicamente, anche caratterialmente, mi piace l’impeto con cui affronta la vita. Sia nelle cose negative che in quelle positive”.

Il sì alla conoscenza

Riccardo Guarnieri, nonostante le critiche di Gianni Sperti, ha deciso di darsi e dare una possibilità. Quindi ha pensato bene di conoscere meglio Rosita. I due hanno ballato insieme al centro dello studio: sarà la volta buona? Gloria non era presente, ma come reagirà a questo ennesimo cambiamento? A quanto pare, quindi, l’esclusiva è saltata e Riccardo si è aperto a nuove conoscenze. Ora, infatti, uscirà con Rosita, una bella donna bionda e dagli occhi azzurri e magnetici. Nascerà l’amore? Sicuramente impareremo a conoscere meglio la dama nelle prossime puntate. E nelle prossime puntate sapremo anche come andrà la frequentazione tra i due.