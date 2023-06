Russell Crowe: chi è, età, carriera, Il Gladiatore, oggi, Oscar, ultimo film, concerti in Italia, moglie e figli

[adrotate group="9"]

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, in esclusiva, Russell Crowe, in collegamento da Sydney. Il protagonista del “Gladiatore” si presenta, questa volta, nelle vesti di musicista e cantante in un tour che lo vedrà impegnato in una serie di concerti in giro per l’Italia. E si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto dell’attore Russell Crowe

Russell Crowe è nato a Wellington il 7 aprile del 1964 ed è un noto attore neozelandese, noto soprattutto per aver interpretato Massimo Decimo Meridio nel film Il Gladiatore di Ridley Scott, ruolo che gli ha dato molta popolarità. E gli ha consentito di aggiudicarsi il Premio Oscar come miglior attore protagonista nel 2001. Ma non solo. Lui ha interpretato anche John Nash in A Beautiful Mind, grazie al quale ha ottenuto un BAFTA, un Golden Globe e la sua terza candidatura all’Oscar. Russell Crowe è stato anche il capitano Jack Aubrey in Master & Commander Sfida ai confini del mare, il pugile James J. Braddock in Cinderella Man – Una ragione per lottare.

I suoi successi, i ruoli più importanti

Ma non finisce certo qui. Tra i suoi ruoli più famosi ricordiamo:

Hando in Skinheads ,

, il dottor Jeffrey Wigand in Insider – Dietro la verità

Robin Hood nell’omonimo film del 2010 (diretto ancora da Ridley Scott)

l’ispettore Javert in Les Misérables di Tom Hooper.

L’attore, inoltre, nel 2020 si è aggiudicato per la seconda volta il Golden Globe grazie all’interpretazione di Roger Ailes nella miniserie The Loudest Voice – Sesso e potere. Tra i suoi film più recenti, del 2023, ricordiamo L’esorcista del papa, in cui interpreta padre Gabriele Amorth.

Il tour in Italia di Russell Crowe

Non solo attore, tanti riconoscimenti e premi. Russell Crowe è anche un musicista e ora girerà l’Italia con il suo tour. Crowe, voce e chitarra, si esibirà insieme al suo gruppo, gli “Indoor Garden Party” e sarà affiancato dalla cantante irlandese Lorraine O’Reilly. Il tour di Crowe debutterà in Calabria tra pochi giorni, poi girerà il nostro Paese.

Chi è la moglie, figli, fidanzata

Ma veniamo alla vita privata. Russell Crowe nel 2003, il 7 aprile, ha sposato la cantante australiana Danielle Spencer. E dal loro amore sono nati due figli: Charles, il 21 dicembre del 2003, e Tennyson, nel 2006. Dopo la separazione avvenuta nel 2012, la coppia nel 2018 ha divorziato. E ora l’attore sembra felice al fianco della fidanzata Britney Theriot, una giovane di 32 anni: i due si sono conosciuti nel 2013 sul set di Broken City.

Instagram di Russell Crowe

Russell Crowe ha un profilo Instagram e con l’account @russellcrowe vanta oltre 1 milione di followers.