Russell Crowe (Il Gladiatore) in Campidoglio per ricevere una targa: ‘Ambasciatore di Roma nel mondo’

Ospite in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri, Russell Crowe verrà insignito di un’onorificienza per essersi fatto ‘Ambasciatore di Roma nel mondo’. In particolare, all’attore verrà consegnata una targa in argento che riproduce Palazzo Senatorio. Il tutto avverrà durante una cerimonia prevista per il prossimo 14 ottobre alle ore 14 nell’ Aula Giulio Cesare.

Russell Crowe e l’onorificienza in Campidoglio: la nota

In trasferta a Roma in occasione della Festa del Cinema, questo per Russell Crowe sarà il primo momento istituzionale all’interno di tutta una serie di appuntamenti che caratterizzeranno il suo soggiorno nella città eterna.

Per quel che riguarda propriamente l’onorificienza che si appresta a ricevere, come si legge in una nota, all’attore “ospite nella Capitale di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma sarà consegnata una targa in argento che riproduce Palazzo Senatorio nel corso di una cerimonia che si terrà venerdì 14 ottobre alle 14 in Aula Giulio Cesare e che sarà preceduta da un breve incontro privato con il Sindaco nel suo Studio nella Sala dell’Orologio e dal tradizionale affaccio dal balcone della Torre di San Niccolò V per ammirare il panorama sui Fori”.

Gli altri appuntamenti

Sabato 15 ottobre alle 16 presso l’Auditorium Conciliazione, l’attore prenderà parte ad una masterclass aperta sia alle scuole di cinema sia al pubblico. In quest’occasione avrà modo di ripercorrere la propria carriera e di ritirare anche il premio speciale del ventennale di Alice nella Città direttamente da due direttori Gianluca Giannelli e Fabia Bettini.

Lancio mondiale di Poker Face

Ma non solo. La città di Roma è stata scelta anche per il lancio mondiale di ‘Poker Face’, thriller da lui stesso diretto e che sabato 16 ottobre alle ore 21 verrà proiettato in anteprima mondiale all’auditorium Conciliazione nell’ambito del programma di Alice nella Città e della Festa del Cinema.