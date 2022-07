Russell Crowe deriso sui social: “Ma che te sei magnato il gladiatore?”

“Ma com’è diventato?“, “Che ciccione“, “Sta invecchiando male“. Dopo le foto pubblicate da alcuni fan con Russell Crowe, sono stati tantissimi i commenti di persone ‘indignate per la forma fisica’ dell’attore. E, non pochi, ci sono andati giù pesante.

Body-shaming su Russell Crowe

“Grasso”, “Ciccione”, “Enorme”, “Ha qualche problema di peso”. Questi solo alcuni dei commenti che tantissimi hanno lasciato sotto i vari post. Commenti crudi, offensivi e di poco rispetto. “Il Gladiatore è tornato, ma si è trasformato in Zeus (anche un po’ più grasso). “Se l’è magnato, il Colosseo”, “Hai bisogno di una dieta”, “Solo il Colosseo è così grande da poter farti entrare”, “Ma che è?”.

Una situazione che è sfuggita di mano. Una situazione, già grave, che lo è diventata ancora di più. Perché i commenti non finiscono. E molti, sono davvero impensabili. Un vero e proprio caso di body-shaming. Un altro episodio in cui il mondo dei social è usato solo ed esclusivamente senza una coscienza.

La difesa dei fan

Ma non sono mancate le risposte dei fan. Non sono mancati i commenti, quelli positivi, di persone che non vogliono stare ‘a questo gioco’. Hanno lanciato un hashtag: #iostoconrussellcrowe. Per difendere non solo un attore, ma l’uomo che, dietro quel personaggi pubblico, è stato deriso mentre passava alcuni giorni tranquillo con la sua famiglia.