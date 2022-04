Sal Da Vinci: chi è, età, carriera, canzoni, Teatro Augusteo, tour 2022, chi è la moglie, figli e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il cantante e attore Sal Da Vinci, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Dall’infanzia a New York ai successi di Sal Da Vinci

Sal Da Vinci, pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino, è nato a New York il 7 aprile 1969 da Mario Da Vinci, interprete della sceneggiata napoletana, che all’epoca era impegnato in una tournée negli Stati Uniti.

Sal Da Vinci si è esibito per la prima volta davanti al pubblico quando aveva soli 6 anni, mentre nel 1976 ha debuttato nel mondo della musica e ha inciso in duetto con il padre la canzone Miracolo ‘e Natale. Nel 1977, sempre insieme al padre, ha debuttato in teatro con la sceneggiata Caro papà, e nel 1978 nel mondo cinematografico nella pellicola di Carlo Caiano ‘Figlio mio, sono innocente’. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro e nel 1981 ha esordito in teatro, sempre al fianco del padre, mentre l’anno seguente ha registrato il primo album ed è diventato protagonista di molti film musicale, come il Motorino di Ninì Grassi.

Con gli anni, però, ha lasciato la recitazione e si è dedicato alla musica: ha inciso due brani, poi nel 1992 ha preso parte al concorso canoro Una voce per San Remo, mentre nel 1994 ha partecipato alla seconda e ultima edizione del Festival italiano di musica. Ha cantato in presenza di Papa Giovanni Paolo II, ha recitato in musical di successo e nel 2004, insieme a Lucio Dalla, Gigi D’Alessio e Gigi Finizio ha preso parte alla realizzazione della canzone Napule. Dopo un momento di pausa, nel 2012 è ritornato sulle scene e nel 2014 ha debuttato al Teatro Augusteo con Stelle a metà, musical le cui canzoni sono state scritte da lui con Alessandro Siani. E ora è pronto per il suo nuovo tour!

Chi è la moglie, figli

Ma veniamo alla vita privata. Sal Da Vinci è sposato dal 24 giugno 1992 con Paola Pugliese e dalla loro storia d’amore sono nati i figli Annachiara e Francesco.

Le curiosità, quello che non sai

Ha un account Instagram ufficiale.

Instagram: Sal Da Vinci punta sui social

Ha un profilo Instagram e con l’account @saldavinciofficial vanta oltre 200 mila followers.