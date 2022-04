Sal Da Vinci, chi è la moglie Paola Pugliese: età, lavoro, figli e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il cantante e attore Sal Da Vinci, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera. E, sicuramente, parlerà del grande amore che prova per sua moglie, Paola Pugliese.

Come si sono conosciuti Sal Da Vinci e sua moglie Paola Pugliese

Non abbiamo molte informazioni sulla moglie di Sal Da Vinci, ma sappiamo che si chiama Paola Pugliese, che è nata a Napoli e che, molto probabilmente, ha la stessa età del cantante e attore. I due si sono conosciuti quando erano molto piccoli: avevano 15 anni e da quel momento non si sono più lasciati. Il 24 giugno del 1992 sono convolati a nozze e dal loro grande amore sono nati due figli, Francesco e Annachiara.

La nascita dei figli

Come già detto, dal grande amore tra Paola e Sal Da Vinci sono nati due figli. Francesco ha partecipato nel 2019 a The Voice of Italy, mentre Annachiara, che è più piccola, è seguitissima sui social e sembra abbia intenzione di lavorare nel mondo della moda, quindi in parte di entrare nello spettacolo e di seguire le orme del papà.

Instagram di Paola Pugliese

Paola ha un profilo Instagram e con l’account @paola_pugliese07 vanta oltre 3.000 followers.