Salvatore di Uomini e Donne: chi è, età, che lavoro faceva

Su Canale 5 è in corso la puntata di Uomini e Donne di oggi, 24 febbraio 2022. Varie dame e cavalieri sono stati sotto i riflettori, chi giovane come Luca Salatino, chi più grande con Diego e Armando. Ora, però, è il turno degli over: Maria De Filippi chiama così al centro dello studio Salvatore, un signore davvero simpatico, che subito scatena molto ilarità con i suoi modi gioviali. Salvatore inizia con il raccontare la sua storia che non è per nulla semplice: è stato sposato, infatti, con una donna che aveva ben 15 anni più di lui.

Salvatore di Uomini e Donne: la storia

Si presenta e subito appare simpatico: dice di essere un amante delle donne e di essere una persona ancora molto attiva. Questo è Salvatore, un uomo di circa 75 anni con folti baffi bianchi e il volto sorridente. Ha ballato con Elena e Sara, due signore del parterre. L’uomo racconta la sua storia: è italiano ma ha vissuto in Francia per circa un anno e mezzo, poi si è trasferito in Svizzera, dove ha vissuto 9 anni. Per 5 anni ha lavorato in una fonderia. Racconta che vivere in Svizzera non è stato semplice poiché gli italiani, specie napoletani, non erano ben visti. Ma proprio qui, a 25 anni, conosce quella che sarà sua moglie: bellissima e croata, sposata con un direttore di azienda dal cui aveva avuto due figli. Gli è piaciuta subito, racconta, al primo impatto: una donna di 40 anni, ben 15 più di lui. Ma questo non lo ha spaventato infatti sono stati sposati per 50 anni, fino a quando non è rimasto vedovo. Ora cerca una donna che sia brava e ci sappia fare con la casa. Ama le donne formose, perché “quando stai con una donna devi prendere la carne e non le ossa”. Al termine della presentazione Lucia si fa avanti, vorrebbe conoscerlo e i due ballano un tango. Nascerà una nuova coppia?