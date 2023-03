Salvatore Schillaci a Pechino Express 2023: chi è, età, carriera, oggi, moglie, figli, Instagram, I Sicuri con Barbara Lombardo

È tutto pronto per una nuova edizione di Pechino Express, il programma condotto da Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca che ha appassionato milioni di telespettatori e telespettatrici. Il format che alcuni concorrenti in coppia intraprendano un viaggio incredibile tra l’India e la Cambogia per raggiungere alcuni luoghi segreti e una tappa finale misteriosa dal valore di 10mila euro. Chi vincerà otterrà una cifra in denaro da donare in beneficienza e l’inizio dei giochi è il 9 marzo, con la prima puntata in onda su Sky e su Now Tv. Ta i concorrenti di quest’anno c’è anche Salvatore Schillaci, ex calciatore che ha segnato la storia del calcio italiano. Siete curiosi e volete saperne di più su di lui? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua storia e la sua vita.

Dagli esordi al debutto di Salvatore Schillaci, la biografia

Salvatore Schillaci è nato a Palermo il 1° dicembre del 1964, ha 58 anni ed è del segno del sagittario. Gran parte della sua vita l’ha trascorsa sul campo da calcio, dove ha sempre fatto l’attaccante. Ha iniziato a giocare nella squadra della sua città, proprio nel Palermo. Nel 1982 viene ingaggiato dal Messina in serie c2. In quella stagione segna 11 reti e la squadra arriva in serie B. Prima di arrivare in nazionale ha giocato in molte squadre, lunghi periodi li ha vissuti con la Juventus e con l’Inter. Il picco del successo l’ha raggiunto durante i campionati del mondo nel 1990, durante i quali ha vestito la maglia Italiana e ha segnato dei gol decisivi, che hanno permesso all’Italia di classificarsi terza. In quell’occasione ha vinto anche il titolo di capocannoniere e nello stesso anno è arrivato secondo ala classifica per il pallone d’oro.

Con Barbara Lombardo a Pechino Express 2023

Salvatore Lombardo ha avuto un matrimonio fallito con Rita Bonaccorso e una lunghissima amicizia con la sua attuale moglie Barbara Lombardo. Dopo ben dieci anni di amicizia si sono innamorati e dopo poco si sono anche sposati. Speriamo che questa loro complicità li aiuti nel risolvere le sfide in cui si imbatteranno a Pechino Express 2023! Saranno nella coppia “I Siculi”, ma riusciranno a risolvere tutti gli enigmi per arrivare alla meta finale?

Chi sono i figli, vita privata e Instagram

Ad oggi Salvatore Lombardo è tornato nella sua amata terra sicula e vive in una casetta in campagna con sua moglie Barbara Lombardo. La loro convivenza li ha portati al matrimonio, che hanno celebrato nella bellissima villa palermitana situata nella Piana dei Colli. Alla cerimonia hanno partecipato anche Jessica, Mattia e Nicole, i tre figli di Salvatore e Alberto, il figlio di Barbara. Dal 2000 gestiscono un centro sportivo “Louis Ribolla”. Dal 2017-18 ha ideato nuovi progetti in collaborazione con una Onlus grazie ai quali ha costituito le prime squadre di atleti migranti. Così, nel loro lavoro operano anche per il sociale e per l’inclusione. Ha un profilo Instagram con quasi 3mila followers in cui condivide le foto del suo passato calcistico con un po’ di nostalgia.