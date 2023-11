Samantha Cristoforetti, chi è il marito Lionel Ferra: età, lavoro, figli

Astronauta e aviatrice italiana, prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea e prima donna europea comandante della Stazione spaziale internazionale. Tutto questo è Samantha Cristoforetti, un autentico orgoglio per il nostro paese. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Conosciamo più da vicino la sua sfera…lontana dallo spazio!

La sua lunga carriera nel settore aerospaziale, impreziosita recentemente anche da una laurea honoris causa ricevuta da La Sapienza a Roma, l’ha portata a diventare uno dei personaggi italiani più illustri. Che dire però della sua famiglia? “Astro Samantha” è sposata con Lionel ferra e la coppia ha due figli. Vediamo tutto quello che sappiamo su di loro.

Cosa sappiamo sul marito di Samantha Cristoforetti Lionel Ferra

Di lei e del suo lavoro, considerando la risonanza internazionale delle sue ‘imprese’, sappiamo praticamente tutto. Cerchiamo di saperne di più sulla sua vita privata. L’astronauta è sposata con Lionel Ferra, di professione Ingegnere Aerospaziale. Nello specifico si occupa di addestrare gli astronauti alle missioni spaziali: la coppia, che vive a Colonia a motivo proprio del lavoro, ha trovato un ottimo equilibrio per ciò che riguarda la vita familiare considerando che le missioni hanno tenuto Samantha lontano dalla Terra per diversi mesi e più volte. Aspetto che gli è costata più di una critica sul web.

Figli

Samantha e Lionel hanno infatti due figli piccoli: la prima è nata nel 2016 e si chiama Kelsey Amal. Oggi ha 7 anni. Il secondo, il più piccolo, è nato nel 2021: si chiama Dorian Lev. Il rapporto tra la mamma “che va nello spazio” e i figli è di certo particolare ma “stanno crescendo con questa consapevolezza”, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. E sul marito ha detto: “Ho la fortuna di avere un partner che ha dimostrato di cavarsela bene in famiglia, è un punto di riferimento per i nostri figli”. Noi astronauti dobbiamo molto a chi ci aiuta quando stiamo lontani da casa per lunghi periodi”.