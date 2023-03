Samantha Cristoforetti: chi è, età, carriera, biografia, chi è il marito, figli, foto e Instagram

Samantha Cristoforetti è la prima comandante donna della Stazione Spaziale Internazionale nella storia. Oggi sarà ospite a “Che tempo che fa” e parlerà della sua carriera e della sua esperienza nello spazio. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Biografia di Samantha Cristoforetti: età e carriera

Samantha Cristoforetti nasce a Milano il 26 aprile del 1977 e oggi ha ha quasi 46 anni. I suoi genitori si chiamano Sergio e Antonella e sono originari di Trento, dove lei infatti cresce e studia. Si Laurea in Ingegneria Meccanica in Germania nel 2001 e tre anni dopo consegue la seconda Laurea in Ingegneria Aerospaziale presso l’università di Napoli. La sua eccellenza in ambito accademico viene presto riconosciuta e le viene conferita un’onorificenza molto rara: la sciabola d’oro. frequenta L’Accademia Aereonautica di Pozzuoli e viene nominata Pilota di guerra. Dopo 19 anni di servizio c’è il congedo obbligatorio, che avviene nel 2019. A maggio dello stesso anno diventa un’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea: la prima donna italiana e terza a luvello europeo.

Le missioni nello spazio

Nel 2012 Samantha viene scelta per la missione denominata Futura dalla durata di ben 199 giorni. Nel 2014 parte per la sua prima missione, la “ISS Expedition 42-43 Futura” per cui starà nello spazio per 6 mesi. Segna la storia: è la prima donna italiana ad approdare nello spazio. Seguono altre missioni sotto la sua supervisione e la preparazione con addestramento annesso dura circa due anni ed è avvenuta nel centro di addestramento russo. Samantha Cristoforetti, il 28 di settembre del 2022, viene nominata come la prima astronauta donna a livello europeo e Comandante della Stazione Spaziale Internazionale.

Vita privata: marito e figli e Instagram

Samantha Cristoforetti è sposata con Lionel Ferra, un ingegnere aerospaziale dell’Agenzia Spaziale Europea che accudisce i figli mentre lei è in orbita nello spazio. Lui ha origini francesi, ma la famiglia vive in Germania, a Colonia. Hanno due figli: Kelsey di 6 anni e Dorian, di 1 anno e mezzo. L’astronauta ha dichiarato di essere felice e innamorata del suo partner: “È sempre stato lui la figura di riferimento principale sia per la cura dei figli che per tutte le cose domestiche”. Lei è anche un’eccellente divulgatrice scientifica e ha segnato la storia dell’umanità. Non ha un profilo Instagram.