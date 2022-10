Samantha Cristoforetti pronta a tornare sulla Terra: quando e dove è previsto l’arrivo

Dopo sei mesi passati nello spazio Samantha Cristoforetti è pronta a tornare sulla Terra. L’astronauta alle 16 ha ceduto il testimone al russo Sergey Prokopyey cedendogli una chiave d’ottone, una copia di quella che apre il portello della Stazione spaziale.

Una cerimonia nella quale Astrosamantha ha dichiarato: “Grazie all’Italia, il mio Paese, per l’opportunità che mi ha offerto di essere a bordo della Stazione spaziale”.

Quando è previsto il rientro sulla Terra

Nonostante il comando della Cristoforetti sia stato breve, solo 15 giorni, l’astronauta non nega il suo entusiasmo per “un comando breve, ma intenso. Sono stata fortunata ad avere avuto questa possibilità, è un piacere, un onore e un privilegio avere condiviso questa esperienza con voi. Grazie a tutti”.

La navicella spaziale con a bordo la Cristoforetti è pronta a partire all’1 di stanotte e la Nasa e SpaceX prevedono l’atterraggio alle 23 e 41 di giovedì 13 ottobre. La navicella ammarerà in Florida e subito Samantha partirà per Colonia per raggiungere il centro Esa, al fine di rieducarsi all’ambiente terrestre.