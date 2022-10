Anzio, Samantha Cristoforetti e il suo emozionante saluto dallo spazio per la città

Anzio. I saluti per la città sono spaziali. Nel senso letterale del termine: cioè arrivano direttamente da diversi anni luce appositamente per la comunità di Anzio e di Civitavecchia. A farli, una vera e propria autorità del settore: Samantha Cristoforetti, che ha deciso così di inviare i propri omaggi alle origini della gloriosa civiltà romana.

I saluti ”spaziali” di Samantha Cristoforetti per Anzio

Lo ha fatto a suo modo, attraverso un Tweet delle ultime ore, in cui ha scritto: ”Ciao #Lazio! Let’s start with a tour of the port cities, Anzio and Civitavecchia. The latter features a port dock of ancient Roman origin! Ciao #Anzio e ciao #Civitavecchia! #CiaoItaly #MissionMinerva”. Un emozionante saluto dalla Spazio, dunque, durante la Missione Minerva che la vede impegnata ormai da diverso tempo.

Ringraziamenti del Sindaco De Angelis

Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, a nome della cittadinanza tutta, ha ringraziato Samantha Cristoforetti per il nobile e tanto apprezzato gesto, con l’auspicio di accoglierla presto ad Anzio per un nuovo incontro con gli studenti del territorio.

Altre città sorvolate

Ma la Cristoforetti non si è fermata qui, subito dopo ha voluto fare un saluto anche ad altre città della regione Lazio, come ad esempio Latina dove, come scrive lei stessa. ”young Air Force pilots earn their first wings, Rieti and Fiumicino – Its airport is the gateway to Rome” (Latina, dove i giovani piloti dell’aviazione si guadagnano le loro ali, Rieti e Fiumicino – il suo aeroporto è la porta d’ingresso per Roma”.

La città eterna vista dallo spazio

E, infine, non poteva se non salutare anche la città Eterna, Roma: ”And here it is, the eternal city. Ciao #Roma! Can you spot the seven hills? And how about the Colosseum?” (E qui abbiamo la città eterna, Ciao Roma! Riuscite a vedere i sette colli? E il Colosseo?). Insomma, migliori saluti di questi non si potevano richiedere, perché anche a migliaia di anni luce, il nostro Pianeta rimane sempre uno spettacolo invidiabile. (Per la foto in copertina, credit: @europeanspaceagency)