Samuel e Valentina di Ultima Fermata: chi sono, età, lavoro, Instagram e perché partecipano

Sta per partire Ultima Fermata, un nuovo programma di Maria De Filippi condotto da Simona Ventura. Un nuovo esperimento che prenderà il via questa sera, mercoledì 23 marzo, in prima serata su Canale 5: protagoniste, proprio come accadeva per il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, sono diverse coppie ‘sconosciute’, che dovranno mettere a dura prova il loro amore. Tra i protagonisti anche Samuel e Valentina, ma conosciamoli un po’ meglio prima di scoprire nel dettaglio la loro storia e il motivo della partecipazione alla trasmissione.

Chi sono Samuel e Valentina di Ultima Fermata su Canale 5

Tra i protagonisti di Ultima Fermata anche Samuel, che è sposato con Valentina da quasi sei anni. Il problema alla base della loro crisi sarebbe la gelosia. “Il rapporto tra me e Valentina è in crisi – ha raccontato il ragazzo – ha conosciuto casualmente un uomo e ad oggi sono amici del cuore. Qualche mese fa mi ha fatto recapitare questa lettera dove chiede di poter avere un divorzio consensuale”. Per loro sarà davvero l’ultima fermata?

Perché partecipano

Samuel è stato chiaro nel video di presentazione. Lui è deciso a recuperare il matrimonio, a far quadrare di nuovo tutto. Vuole mettere la parola fine a quella gelosia, far sì che Valentina continui a frequentare il suo migliore amico, senza che questo sconvolga il loro amore, che deve essere forte più di tutto. Ci riuscirà? Sarà in grado di mettere da parte la sua gelosia ossessiva? E Valentina sarà ancora convinta di voler divorziare?

Al momento non conosciamo molto su di lui e su di lei, non sappiamo di dove sono e come si siano conosciuti. Sicuramente impareremo a scoprire tutto durante la messa in onda della trasmissione. A Ultima Fermata, oltre a Samuel e Valentina, parteciperanno anche Maurizio e Stefania, Adriana e Jonatan.