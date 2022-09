Samuel Peron, chi è la compagna incinta Tania Bambaci: età, figlio, Miss Italia, altezza, film, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche il ballerino Samuel Peron, che sarà in studio con la compagna Tania Bambaci, incinta del loro primo figlio. Tra emozioni e racconti di vita.

Il debutto di Tania Bambaci a Miss Italia

Tania Bambaci è nata a Barcellona Pozza di Gotto l’11 agosto del 1990 ed è una nota attrice e modella. Ha rappresentato l’Italia a Miss Mondo 2011, ma ha preso parte a Miss Italia 2010 con la fascia di Miss Sicilia. Da lì un successo dopo l’altro: ha iniziato la sua carriera come attrice nel 2011 e ha recitato in diverse fiction come Squadra antimafia, Maltese, Il cacciatore.

I film e le fiction

Ha debuttato anche sul grande schermo, ecco dove:

Paranormal Stories

The perfect Husband

Ballando il silenzio

Alcolista

Watch Them Fall

Picciridda – Con i piedi nella sabbia

Governance – Il prezzo del potere

La storia d’amore con Samuel Peron

Dal 2013 Tania è fidanzata con Samuel Peron, ballerino e maestro di danza per Ballando con le Stelle. Nel 2020 i due hanno vissuto un periodo di crisi, ora però sono felici, complici e affiatati come non mai. E presto diventeranno genitori.

Instagram di Tania Bambaci

Tania ha un profilo Instagram e con l’account @tania_bam vanta 120 mila followers.