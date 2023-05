Samuele Nascetti e Marzio Barreca, chi sono: la loro storia nel film La quattordicesima domenica del tempo ordinario

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In con la conduzione di Mara Venier in onda su Rai 1. Oggi sarà molto speciale: arriverà in studio anche il regista Pupi Avati, che presenterà il suo nuovo film. Non solo, in studio ci sarà anche il cast al completo. Siete curiosi di sapere cosa parlerà il film in uscita al cinema? Ve lo raccontiamo noi!

Trama del film La quattordicesima domenica del tempo ordinario

Pupi Avati torna sul grande schermo con un nuovo film dalla trama commovente. Racconta la storia di due giovani quindicenni che si conoscono nella Bologna degli anni ’70. Un pomeriggio prendono un gelato assieme e si fanno una promessa: saranno amici per tutta la vita. I due protagonisti sono Samuele Nascetti e Marzio Barreca e c’è una grande passione che li unisce: la musica. Così decidono mi mettere su un duo chiamato “I leggenda”. Incidono un brano e iniziano ad esibirsi in piccoli locali. Inaspettatamente, iniziano a riscuote i primi successi. Dopo qualche tempo, Marzio conosce una giovane ragazza: Sandra, di cui si innamorata. Dopo il corteggiamento, i due si fidanzano. A questo punto, un grande imprevisto si abbatte su loro tre e cambierà tutte le carte in tavola.

Chi sono Samuele Nascetti e Marzio Barreca

Samuele e Marzio sono i due protagonisti della storia, interpretati rispettivamente da Massimo Lopez e Gabriele Lavia. Il personaggio di Sandra, invece, è interpretato dall’attrice Camilla Ciraolo. Gli altri membri del cast sono: Lodo Guenzi, Nick Russo, Edwige Fenech, Cesare Bocci, Jacopo Rampini, Fabrizio Buompastore, Sydne Rome, Anna Safroncik, Patrizia Pellegrino, Pilar Abella, Vincenzo Failla. C’è anche la partecipazione speciale del cantante Cesare Cremonini. La drammatica storia parla di ambizioni giovanili, solitudine e sogni infranti. Rimarrà nei cinema italiani fino al 10 maggio.

Il regista Pupi Avati

Pupi Avati ha raccontato di aver messo anima e cuore in questo film, in cui c’è anche una parte autobiografica molto importante, a partire dal titolo. La quattordicesima domenica del tempo ordinario secondo l’anno liturgico è quella che segue la Quaresima e anticipa l’Avvento. Nel film è il giorno in cui il co-protagonista Mirko sposa Sandra. Questo, è lo stesso giorno in cui il regista si è sposato. Ha raccontato: “Per me è il giorno in cui mi sono sposato: il 27 giugno 1964. Così ho immaginato una separazione da mia moglie lunga 35 anni, nella reciproca aspettativa di vedere entrambi realizzare i nostri sogni”. Inoltre, tutto il film è girato nella piccola Bologna, nelle strade della sua infanzia.