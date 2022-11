Sandro di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Instagram

Anche oggi pomeriggio è tornato il consueto appuntamento con Uomini e Donne, il programma in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Oggi c’è Sandro un imprenditore nella ristorazione di Francavilla ed è uscito insieme a Paola. Un’esterna che sembra sia andata nel migliore dei modi. Ma a interrompere il bilancio di una serata sostanzialmente soddisfacente è stato l’intervento di Stefania.

Chi è Sandro: il corteggiatore di Paola

Stefania si è lamentata ampiamente del comportamento che Sandro ha avuto con lei e ha ribadito che non ha alcuna intenzione di uscire più con lui. L’intervento di Stefania e di altri ospiti in studio ha lasciato perplessa Paola che, nonostante l’invito a cena con Sandro fissato per stasera, ha poi espresso dei dubbi. Dubbi che hanno indotto Paola a non uscire più con Sandro.