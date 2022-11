Uomini e Donne ritorna dopo due giorni di stop e fermo delle registrazioni, e lo fa con tantissime novità tutte da scoprire proprio durante la puntata di oggi, mercoledì 2 novembre. Come abbiamo scritto negli ultimi giorni, infatti, il salotto di Maria De Filippi si è preso una pausa per commemorare le feste, in particolare nessuna puntata per le giornate del 31 ottobre e del 1 novembre. Ma oggi, appunto, è un altro giorno, come direbbe Serena Bortone. Di conseguenza, si riparte alla grande con una nuova puntata e state certi che ne vedremo delle belle. L’orario è sempre quello, alle 14.45, su Canale 5. Ecco le anticipazioni per la giornata di oggi, continuate a leggere!

Uomini e Donne, anticipazioni 2 novembre 2022: ultime news su Ida e Alessandro, le esterne dei tronisti

Anticipazioni Uomini e Donne: la puntata di oggi

Oggi sarà una puntata ricca, scoppiettante e piena di rivelazioni. In effetti due giorni di astinenza dal programma di Maria De Filippi sono troppi, bisogna recuperare qualche cosa. Ciò che possiamo dirvi per la puntata di oggi, è che come sempre si tratterà di una puntata ricca di colpi di scena con qualche discussione che non tarderà assolutamente ad arrivare. Sin da subito, nella puntata di oggi, si siederanno al centro dello studio nuovamente la dama Ida Platano ed il cavaliere Alessandro Vicinanza. Tra i due sembra essere ripartita nuovamente una fiamma, grazie alle dichiarazioni choc del cavaliere che ha ammesso nelle scorse settimane di essere innamorato della bella donna siciliana. Ma tra loro, i problemi non finiscono mai, perché si è messo di mezzo Riccardo Guarnieri, indispettito da questa novità.

Risvolti e colpi di scena tra Ida e Alessandro

Ma non è tutto, perché ad indispettirsi è stata anche la dama con la quale proprio Alessandro aveva iniziato una conoscenza che stava andando piuttosto bene nelle ultime settimana. Di fatto, Roberta Di Padua, la dama ex di Alessandro, ci è rimasta molto male del suo sorprendente colpo di scena, durante il quale ha dichiarato di essersi innamorato nuovamente di Ida Platano. Tra le due, inoltre, è subito scattata una polemica abbastanza forte e spinta, tanto da aver portato le due donne a litigare per Alessandro al centro dello studio, proprio durante le scorse puntate. Insomma, non un triangolo, ma un quadrangolo, che oggi innescherà certamente nuove liti e colpi di scena.