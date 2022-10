Perché Uomini e Donne e Amici non vanno in onda lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre: cosa cambia

Cambio di programma per Uomini e Donne su Canale 5. Il talk show si fermerà per ben due giorni in occasione del Ponte di Ognissanti. Maria De Filippi si prenderà una pausa dai suoi programmi lunedì 31 ottobre. Ecco i dettagli.

Stop a Uomini e Donne il 31 e 1 novembre

Lo stop del programma è stato dettato dal Ponte di Ognissanti. Sono giornate in cui la maggior parte delle persone saranno fuori in vacanza, per questo si è scelto di interrompere momentaneamente Uomini e Donne nella fascia del primo pomeriggio Mediaset. Maria De Filippi e il cast del talk show campione di ascolti della fascia pomeridiana, si prenderanno due giorni di vacanza in daytime.

L’appuntamento di lunedì 31 ottobre con Uomini e Donne non sarà trasmesso alla solita ora, alle 14:45 su Canale 5. Stop anche martedì 1 novembre. Salterà anche l’appuntamento con Una Vita. I programmi Mediaset si fermano. Subito dopo la messa in onda della puntata inedita di Beautiful, infatti, andranno in onda una serie di film sentimentali che occuperanno la fascia del daytime dalle 14:10 alle 16:10.

Si ferma anche Amici 22 di Maria De Filippi: ecco quando

Si ferma anche l’appuntamento con Amici 22 di Maria De Filippi. Non sarà trasmesso per due giorni, il 31 ottobre e il 1 novembre, mentre è confermata la messa in onda della nuova puntata domenicale prevista il 30 ottobre dalle 14 in poi. Nonostante questi momenti di paura la De Filippi continua ad essere la regina degli ascolti con numeri che toccano fino al 28% di share.